F.I.S.T. Forged in Shadow Torch: Das Metroidvania hat den Goldstatus erreicht

Der Publisher Bilibili und das Entwicklerstudio TiGames haben bekanntgegeben, dass das Metroidvania „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“ den Goldstatus erreicht hat. Somit wurde die Entwicklung abgeschlossen und das Spiel an das Presswerk ausgeliefert. Die digitale Veröffentlichung wird am 7. September 2021 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erfolgen. Die physische Fassung wird erst in den darauffolgenden Wochen folgen, wobei auch eine PC-Version geplant ist.

Ein Dieselpunk-Abenteuer in Torch City

Doch was erwartet euch überhaupt mit „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“? Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Nachdem die Tiere von Fackelstadt im Widerstandskrieg vor sechs Jahren von der Roboterlegion besiegt wurden, hat sich der ehemalige Widerstandskämpfer Kaninchen Rayton zurückgehalten. Doch mit der Verhaftung seiner Freunde hat er keine andere Wahl, als seine riesige Metallfaust aufzusetzen und gegen die Unterdrücker zu kämpfen. Er wusste aber nicht, dass er bald in eine Verschwörung geraten würde, an der die Legion, der Widerstand und die Rattenbande beteiligt sind.“

Es wird nahtlose Karten geben, die mit Herausforderungen gefüllt sind. Mehr als ein Dutzend einzigartiger Gebiete im Action-Plattformer-Stil werden mit einem packenden Kampfsystem, kniffligen Rätseln, versteckten Räumen, Geheimpassagen und Abkürzungen gespickt sein. In dem Kampfsystem kann man zwischen drei Waffen mit unterschiedlichen Kampfstilen wechseln, sodass man mit der Faust, dem Bohrer und der Peitsche in den Kampf ziehen kann.

Mehr zum Thema: F.I.S.T. Forged in Shadow Torch – Neuer State of Play Trailer veröffentlicht

Des Weiteren wurde „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“ wurde mit der Unreal Engine 4 erschaffen und vom Dieselpunk inspiriert. Somit bekommt man eine einzigartige Ästhetik geboten, die einen starken Kontrast zwischen pelzigen Tieren und sterilen, mechanischen Soldaten umfassen wird. Ein kurzer Trailer gewährt einen weiteren Ausblick auf das Abenteuer:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch