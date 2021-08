Ghost of Tsushima Legends: Standalone-Termin und Preis angekündigt

"Ghost of Tsushima: Legends" erscheint als Standalone-Version.

„Ghost of Tsushima: Legends“, der Online-Mehrspielermodus von „Ghost of Tsushima“, wird als Standalone-Version veröffentlicht. Der Launch erfolgt zeitgleich mit dem „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ am 20. August 2021 zum Preis von 19,99 Euro.

Die Standalone-Version von „Ghost of Tsushima: Legends“ wird zusammen mit einem Update erscheinen, das neue Features hinzufügt, einschließlich einiger Änderungen, die auf dem Feedback der Community basieren.

Der Überlebensmodus wurde neu ausbalanciert, um die Dauer einer Sitzung zu verkürzen. Zudem wurden neue wöchentliche Survival Nightmare-Herausforderungsvarianten kreiert. Hinzukommen zusätzliche Cosmetics, die in Jins Story oder in New Game+ verdient werden.

Spieler, die die Standalone-Version von „Ghost of Tsushima: Legends“ kaufen, können jederzeit für 50 Euro (PS4) bzw. 60 Euro (PS5) auf den „Ghost of Tsushima Director’s Cut“ upgraden.

Wöchentlich neue Inhalte

Darüber hinaus werden vom 10. September bis zum 1. Oktober 2021 jede Woche neue Inhalte hinzugefügt, darunter eine zusätzliche Rivalen-Karte. In diesem Modus treten zwei Zweierteams an, um Wellen von Gegnern zu besiegen. Für jeden besiegten Gegner erhalten die Spieler Magatama, womit dem gegnerischen Team Schaden zufügen werden kann.

„Ausgeben könnt ihr die Magatama beispielsweise für Schatten, um die Käufe eurer Gegner abzuwehren, Flüche (Gesundheitsentzug, explodierende Körper usw.), Hwacha-Feuer und vieles mehr. Wenn ihr genug Magatama ausgegeben habt, schaltet ihr Wellen des letzten Widerstands frei. Diese müsst ihr vor dem gegnerischen Team besiegen, um zu gewinnen“, so die Macher.

Hinzukommen neue Überleben-Karten, die von der Insel Iki und Iyos Reich inspiriert sind, sowie Iyos Prüfungen. Dabei handelt es sich um eine neue Version des Raubzugs aus dem letzten Jahr, allerdings mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, der laut Sucker Punch kompakte Herausforderungen und eine Reihe von neuen Online-Ranglisten bereithält.

Der „Ghost of Tsushima Director’s Cut“ erscheint am 20. August 2021 für 69,99 Euro (PlayStation 5) bzw. 59,99 Euro (PlayStation 4). Spieler, die „Ghost of Tsushima“ für PlayStation 4 besitzen, können ein kostenpflichtiges Upgrade auf den Director’s Cut vorbestellen.

