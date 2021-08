PS Plus: Rückgang der Mitgliederzahlen? Das steckt dahinter

PlayStation Plus ist nach wie vor beliebt.

Sony hat in dieser Woche den neusten Geschäftsbericht veröffentlicht, der unter anderem Angaben zum Erfolg von PlayStation Plus beinhaltet. Dem Bericht lässt sich entnehmen, dass im vergangenen Quartal 46,3 Millionen Abonnenten gezählt wurden. Das sind 1,3 Millionen mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres.

Bei einem Vergleich der einzelne Quartale wird allerdings deutlich, dass es zuletzt einen Rückgang der Mitgliederzahlen gab. Nachfolgend eine Übersicht:

Q1 2020: 45 Millionen

Q2 2020: 45,9 Millionen

Q3 2020: 47,4 Millionen

Q4 2020: 47,6 Millionen

Q1 2021: 46,3 Millionen

Das Geschäftsjahr von Sony beginnt am 1. April eines Jahres und läuft bis zum 31. März des Folgejahres, sodass die in der Liste aufgeführten Quartale des vergangenen Jahres den Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 abdecken. Das letzte Quartal in der Liste lief vom 1. April 2021 bis zum 30. Juni 2021.

Doch wie kam es im vergangenen Quartal zum Rückgang der Mitgliederzahlen? Dafür gibt es mehrere Theorien. Spekulationen zufolge könnte der Rückgang im Zusammenhang mit abgelaufenen Probeabos stehen, die im Zuge der Markteinführung der PS5 registriert wurden. Allerding ist unklar, wie Sony die Probemitgliedschaften wertet.

Wahrscheinlich ist es, dass im Laufe des vergangenen Jahres aufgrund der COVID-19-Pandemie zunächst ein enormer Anstieg der Mitgliedschaften erfolgte und viele dieser Abos aufgrund der Lockerungen langsam auslaufen. Dafür spricht ein Vergleich mit dem Vorjahr: Vom 4. Geschäftsquartal 2019 (1. Januar 2020 bis 31. März 2020) hin zum 1. Geschäftsquartal 2020 (1. April 2020 bis 30. Juni 2020) erfolgte ein enormer Sprung von 41,5 Millionen Abonnenten hin zu 45 Millionen Abonnenten. Die weltweiten Lockdowns gaben PS Plus offenbar Rückenwind.

Dass Rückgänge durchaus vorkommen können, verdeutlichte wiederum der Übergang vom Q4 2018 hin zum Q1 2019, als die Zahl der Abonnenten von 36,4 Millionen auf 36,2 Millionen sank.

Hier eine Übersicht, die zeigt, dass PS Plus langfristig betrachtet rasant wächst:

Q1 2019: 36,2 Millionen

Q1 2020: 45 Millionen

Q1 2021: 46,3 Millionen

Rückgang der aktiven User

Auch bei den monatlich aktiven Usern erfolgte zuletzt ein Rückgang – und zwar von 114 Millionen aktiven Spielern im ersten Geschäftsquartal 2020 hin zu 104 Millionen aktiven Spielern im ersten Geschäftsquartal 2021. Aber auch hier dürfte Corona dafür gesorgt haben, dass die Werte nur bedingt miteinander vergleichbar sind.

Aufgeführt sind die Userzahlen in den Geschäftsberichten von Sony erst seit dem 1. Geschäftsquartal 2020, sodass kein seriöser Vergleich mit der Zeit vor Corona möglich ist. Nachfolgend die bekannten Zahlen:

Q1 2020: 114 Millionen

Q2 2020: 108 Millionen

Q3 2020: 114 Millionen

Q4 2020: 109 Millionen

Q1 2021: 104 Millionen

Sony meldet sich zu Wort

Auch Sony meldete sich inzwischen zu Wort und geht ebenfalls davon aus, dass die Situation rund um COVID-19 für die Schwankungen verantwortlich ist.

So erklärte der Chief Financial Officer Hiroki Totoki: „Natürlich sind 104 Millionen nicht gerade eine starke Zahl, aber sehen wir darin einen rückläufigen Trend? Das glauben wir nicht. Wir versuchen, verschiedene Elemente zu analysieren, aber es gibt keine auffälligen Trends, die wir festhalten können. Vielleicht müssen wir diesen oder nächsten Monat weiter beobachten und eine Analyse durchführen.“

Laut Totoki waren die Auswirkungen der Lockdowns im vergangenen Jahr so signifikant, dass der Vergleich mit diesem Zeitraum als Trend nicht verwertbar ist. „Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 gibt es einen Anstieg“, so seine weiteren Worte.

