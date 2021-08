Abandoned: Geleakte Bilder aus dem mysteriösen Projekt aufgetaucht

"Abandoned" befindet sich für die PlayStation 5 in Arbeit.

Nach den zahlreichen Spekulationen der vergangenen Wochen und Monate wird das mysteriöse Projekt „Abandoned“ in wenigen Tagen endlich offiziell präsentiert und vorgestellt.

Bereits im Vorfeld der offiziellen Enthüllung tauchten vor wenigen Stunden erste Bilder im Netz auf, die das mysteriöse Projekt der Blue Box Game Studios zeigen sollen. Die Entwickler reagierten umgehend und bestätigten in Person von Studio-Gründer Hasan Kahraman die Echtheit der Schnappschüsse. Allerdings stammen diese aus dem Jahr 2019 und zeigen demnach einen älteren Build.

Laut Kahraman stammen die geleakten Bilder noch von der PlayStation 4 Pro, auf der „Abandoned“ zunächst entstand. Im Endeffekt konnte die Vision der Blue Box Game Studios auf der PS4 Pro jedoch nicht realisiert werden. Daher entschloss sich das Studio dazu, die Umsetzung für die alte Konsolen-Generation fallenzulassen und sich stattdessen auf die PlayStation 5 zu konzentrieren.

„Nun, die Version von 2019 war damals ganz anders. Aber es war, um die maximale Leistung der PS4 zu testen. Es lief auf der PS4 Pro mit einer nativen Auflösung von 3.840 x 2.160, die auf 60 FPS mit 8k-Texturen abzielte. Es hat funktioniert, aber die PS4-Version war nicht leistungsstark genug, um ein vollständiges Spiel zu erstellen“, so Kahraman.

Die offizielle Enthüllung von „Abandoned“ erfolgt am 10. August 2021.

