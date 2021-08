Deathloop: Laut den Entwicklern in dieser Form nicht auf PS4 & Xbox One möglich

In einem Interview blickten die Entwickler der Arkane Studios noch einmal auf die Arbeiten am Zeitschleifen-Shooter "Deathloop" zurück. Wie es heißt, ließe sich die kreative Vision des Studios auf den Konsolen der alten Generation nicht ohne Abstriche umsetzen.

"Deathloop" erscheint im September 2021.

Nach gleich mehreren Verschiebungen wird der von den Arkane Studios entwickelte Zeitschleifen-Shooter „Deathloop“ im kommenden Monat das Licht der Welt erblicken.

Passend zum bevorstehenden Release von „Deathloop“ sprach Dinga Bakaba, der Game-Director des Shooters, im Interview mit dem Play-Magazin über die von den Entwicklern verfolgte Vision. Auch wenn Bakaba nicht explizit bestätigte, dass „Deathloop“ auf den Konsolen der alten Generation überhaupt nicht möglich gewesen wäre, wäre eine mögliche Xbox One- beziehungsweise PlayStation 4-Version laut Bakaba nicht „ohne erhebliche Abstriche“ zu realisieren gewesen.

Entwickler über mögliche Abstriche

Als Beispiel nannte Bakaba die großen Maps von „Deathloop“, die die Entwickler auf der PlayStation 4 und der Xbox One in dieser Form nicht hätten umsetzen können. Stattdessen hätten die Karten geteilt werden müssen, was mit weiteren Ladezeiten verbunden gewesen wäre, die wiederum negativen Einfluss auf den Spielfluss und somit die Spielerfahrung gehabt hätten.

„Ich glaube nicht, dass wir die bei diesem Spiel verfolgten Ambitionen ohne den Wechsel auf die nächste Generation hätten realisieren können. Es ist immer herzzerreißend, wenn man am Ende eines Projekts ankommt und Dinge optimieren muss. Und jetzt müsste man seine Karte in zwei Hälften schneiden und begründen, warum sie aus zwei Teilen besteht“, heißt es zu einer möglichen PS4- und Xbox One-Version weiter.

„Deathloop“ erscheint am 14. September für die PlayStation 5 und den PC. Die Umsetzung für die Xbox Series X/S folgt aufgrund eines Exklusiv-Abkommens zwischen Sony Interactive Entertainment und Bethesda Softworks ein Jahr später.

