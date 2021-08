Deathloop: PS5-Shooter hat den Goldstatus erreicht

Eine weitere Verschiebung müsst ihr nicht befürchten.

Die Veröffentlichung von „Deathloop“ wurde im vergangenen April einmal mehr verschoben. Eine weitere Verzögerung müsst ihr allerdings nicht mehr befürchten. Wie Bethesda und Arkane heute bekanntgaben, hat „Deathloop“ den sogenannten Goldstatus erreicht. Das heißt, der PS5-Titel ist abgesehen von möglichen Updates und Patches fertig und kann vervielfältigt werden.

Ab September zeitexklusiv für PS5

Auch die geplante Veröffentlichung lässt nicht mehr lange auf sich warten. Geplant ist ein Launch am 14. September 2021. Trotz des neuen Bethesda-Besitzers Microsoft erscheint „Deathloop“ zunächst exklusiv für Sonys neue Konsole. Immerhin müssen bestehende Verträge eingehalten werden. Doch schondürfte der Zeitschleifen-Shooter die Xbox Series X/S erobern – inkl. Game Pass-Release.

Ein Launch auf den alten Konsolen PS4 und Xbox One solltet ihr hingegen nicht erwarten. Aufgrund der recht überschaubaren Hardware-Leistung der Last-gen-Hardware wurde auf eine Entwicklung für diese Plattformen verzichtet.

„Ich glaube nicht, dass wir unsere Ambitionen bei diesem Spiel ohne den Wechsel auf die nächste Generation hätten realisieren können“, so Dinga Bakaba, der verantwortliche Game-Director hinter „Deathloop“, im vergangenen Juli.

In „Deathloop“ schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Colt, der sich in einem tödlichen Spiel wiederfindet und sich aus diesem lediglich befreien kann, wenn er es innerhalb von 24 Stunden schafft, eine vorgegebene Anzahl an Zielen auszuschalten. Misslingt dieser Versuch, beginnt der tödliche Kreislauf von vorne.

„Deathloop“ wird am 14. September 2021 für PC sowie PlayStation 5 veröffentlicht. Falls ihr vor dem Launch mehr über den Shooter in Erfahrung bringen möchtet, dann werft einen Blick auf unserer Themen-Übersicht.

