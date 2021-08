EA: Publisher fühlt sich bei Studioübernahmen unfair behandelt

Anfang dieses Jahres schloss der US-Publisher Electronic Arts die Übernahme des britischen Studios Codemasters ab und lenkte damit nicht nur positives Feedback auf sich.

Stattdessen wurden auch kritische Stimmen laut, die Electronic Arts vorwarfen, in der Vergangenheit große Studios übernommen und später geschlossen zu haben. Ein Ruf, den EA bis heute nicht los wird. Im Zuge der aktuellen Investorenkonferenz ging Electronic Arts‘ CFO Blake Jorgensen auf dieses Thema ein und wies zum einen darauf hin, dass Codemasters quasi in Rekordzeit in die interne Unternehmensstruktur integriert wurde. Gleichzeitig fühle sich EA von den Kritikern nicht immer fair behandelt.

Jorgensen hebt die interne Zusammenarbeit hervor

Jorgensen dazu: „Und weißt du was? Ich denke, wir bekommen dafür nicht genug Anerkennung, aber EA ist ein Haufen Leute, die wirklich gut zusammenarbeiten können. Und wir arbeiten hervorragend mit anderen Teilen unseres Unternehmens zusammen. Und wenn wir Akquisitionen einbringen, arbeiten wir gut mit ihnen zusammen. Und ich denke, unser Aushängeschild ist dort, wenn man sich Respawn und das, was mit Apex Legends passiert ist, anschaut.“

Und weiter: „Dies ist eine Teamleistung, und Respawn hat offensichtlich die erstaunliche Entwicklung von Apex vorangetrieben, aber sie haben sehr gut mit uns zusammengearbeitet, um das voranzutreiben, was jetzt in zwei Jahren auf fast zwei Milliarden US-Dollar an Geschäftsvolumen kommt. Das gibt es in unserer Branche nicht.“

„Und ich bin mir nicht sicher, ob wir dafür genug Anerkennung bekommen, es ist mir egal. Aber am Ende des Tages ist es erstaunlich, was unsere Teams leisten können“, heißt es abschließend.

