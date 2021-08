Fall Guys: Doppelte Kronen und exklusive kosmetische Extras zum ersten Geburtstag

"Fall Guys: Ultimate Knockout" feiert seinen ersten Geburtstag.

In dieser Woche feiern die Entwickler von Mediatonic den ersten Geburtstag des am 4. August 2020 für die PlayStation 4 und den PC veröffentlichten Party-Battle-Royal-Titels „Fall Guys: Ultimate Knockout“.

Passend zum ersten Jubiläum des Überraschungshits starteten die Macher von Mediatonic ein zeitlich begrenztes Event, das euch die Möglichkeit bietet, kurzzeitig die doppelte Anzahl an Kronen abzustauben. Darüber hinaus warten im Ingame-Shop zwei neue kosmetische Extras, mit denen der erste Geburtstag von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ gefeiert wird. Diese können für jeweils zehn Kudos erworben werden und verschwinden schon in Kürze wieder aus dem Store.

Schon am morgigen Freitag, den 6. August 2021 startet das nächste Crossover-Event in der Welt von „Fall Guys: Ultimate Knockout“. Dieses Mal dreht sich alles um Clank, den blechernen Kumpanen von Ratchet aus der „Ratchet & Clank“-Reihe. Geboten werden einmal mehr zeitlich begrenzte Inhalte, die auf ihre Freischaltung warten.

Welche Inhalte das Clank-Event im Detail mit sich bringt, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

I’m not saying we tried to add it for free and it broke the game…

but…

ONLY 10 💸 kudos for the magic birthday crown! (It changes colour with your costume!)

ONLY 10 💸 kudos for the birthday pattern!

Come join our #HappyBeanDay party! pic.twitter.com/HHXdRiLAJq

— Fall Guys – #HappyBeanDay 👑 (@FallGuysGame) August 4, 2021