Riders Republic: Beta-Termin, Trailer und Details

"Riders Republic" startet im Laufe des Monats in die Beta. Der Termin steht fest und auch die ersten Details zur Testphase sind da.

Im August könnt ihr an einer Beta teilnehmen.

Die Beta von „Riders Republic“ läuft vom 23. bis zum 25. August 2021, wie Ubisoft in den Abendstunden bekanntgab. Gespielt werden kann in diesem Zeitraum auf den Plattformen PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One.

Im Zuge der Beta erhaltet ihr einen ersten Einblick in die drei Karrieren Mountainbike-Rennen, Snow Tricks und Luftsport (Raketen-Wingsuit & Wing Suit). Zudem können verschiedene Multiplayer-Modi getestet werden:

Massenstartrennen: In diesen Multisport-Rennen treten mehr als 50 Spieler gegeneinander an. Neue Rennen erscheinen zufällig auf der Karte. Teilnehmende müssen sich in diesem Rennen an die Spitze kämpfen, um zu gewinnen.

In diesen Multisport-Rennen treten mehr als 50 Spieler gegeneinander an. Neue Rennen erscheinen zufällig auf der Karte. Teilnehmende müssen sich in diesem Rennen an die Spitze kämpfen, um zu gewinnen. Tricks Battle: In 6v6-Matchups gilt es, so viele Tricks wie möglich auf den verschiedenen Modulen zu landen und damit Punkte zu sammeln.

In 6v6-Matchups gilt es, so viele Tricks wie möglich auf den verschiedenen Modulen zu landen und damit Punkte zu sammeln. Free-for-All: Spieler stellen sich einer Playlist mit Events.

Spieler stellen sich einer Playlist mit Events. Versus-Modus: Hier schließen sich Freunde und Freundinnen zusammen und kämpfen um den ersten Platz.

Die Beta von „Riders Republic“ kann ab dem 21. August 2021 heruntergeladen werden. Sämtliche Multiplayer-Modi und Karriere-Events dürfen mit bis zu fünf weiteren Spielern gespielt werden. Dazu gibt es jeweils zwei weitere Beta-Einladungen für jede erfolgreiche Registrierung.

„Riders Republic“ konfrontiert euch mit verschiedenen Sportarten. Zur Verfügung stehen Mountainbikes, Skier, Snowboards, Wing Suits und Raketen-Wingsuits, die euch dabei behilflich sind, gegen andere Spieler anzutreten.

Mehr zu Riders Republic:

„Riders Republic“ erscheint nach einer kürzlich erfolgten Verschiebung am 28. Oktober 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One. Die Gold Edition umfasst das Hauptspiel, den Year 1 Pass, exotische Pakete, Ausrüstungsupgrades und die BMX-Sporterweiterung. Die Ultimate Edition enthält das Hauptspiel, den Year 1 Pass und vier exklusive Kosmetik-Pakete.

