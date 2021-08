The Walking Dead Saints & Sinners: Aftershocks hat einen neuen Termin

Ab September könnt ihr euch mit neuen Zombies anlegen.

„The Walking Dead: Saints & Sinners“ wird in wenigen Wochen mit einigen neuen Inhalten erweitert. Der Release von „Aftershocks“ steht bevor. Und wann genau der Launch des kostenlosen Content-Updates erfolgen soll, verriet der Entwickler Skydance auf dem PlayStation Blog. Ab dem 23. September 2021 könnt ihr die Inhalte auf eure Konsole laden. Ursprünglich sollte die Bereitstellung schon im Mai erfolgen.

Weitere Details zu Aftershocks

Im neusten Blogbeitrag wurden ebenfalls einige weitere Details enthüllt. So soll „Aftershocks“ dem VR-Titel neue Endspielinhalte hinzufügen, darunter neue Missionen, Bedrohungen und Story-Elemente. Die neuen Missionen seien vor allem für Spieler gedacht, die ihre Überlebensfähigkeiten und ihr Arsenal ausgebaut haben. Die Karten werden neu gemischt, mit neuen Gegnerpositionen und neuen Fallen wie Stolperdrahtbomben.

In den Missionen werdet ihr auf die Suche nach Vorräten geschickt, die ihr nach Hause bringen müsst. Dabei bekommt ihr es gelegentlich mit menschlichen Feinden zu tun, die euch zuvorkommen.

„Aftershocks“ stellt nicht das Ende der Geschichte von „Saints & Sinners“ dar. Skydance weist darauf hin, dass das Update „nur ein kleiner Ausschnitt dessen ist“, was sich für das Spiel in der Pipeline befindet. Es sei nur der „erste Vorgeschmack auf neue Inhalte, die für das Spiel geplant sind“.

Mehr zum Spiel:

„Erkundet Aftershocks bis in den letzten Winkel und ihr erhaltet vielleicht einen Hinweis darauf, was für Tourist und New Orleans kommen könnte. An alte Orte zurückzukehren kann mehr offenbaren, als ihr vielleicht denkt“, so Alexander Eden, Marketing Coordinator bei Skydance Interactive. Auf dem offiziellen PlayStation Blog gibt es weitere Details zur neuen Inhaltserweiterung.

