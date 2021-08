Dead Space Remake: Release für Ende 2022 angesetzt?

Erscheint das "Dead Space Remake" Ende 2022?

Im Rahmen des „EA Play 2021“-Events im vergangenen Monat machte Electronic Arts endlich Nägel mit Köpfen und kündigte die Entwicklung des „Dead Space Remakes“ offiziell an.

Allzu viele Details wurden im Zuge der Ankündigung leider nicht genannt. Daher wissen wir bisher nur, dass das Remake zu „Dead Space“ bei den Entwicklern von EA Motive entsteht und die Zielgruppe durch verschiedene neue Optionen erweitern soll. Darüber hinaus war seitens der Entwickler von einer überarbeiteten Zerstückelungs-Mechanik die Rede. Wann das „Dead Space Remake“ im Endeffekt erscheinen soll, wurde von EA bisher nicht verraten.

Insider bringt Releasezeitraum ins Gespräch

Für frische Spekulationen hinsichtlich des Releasezeitraums sorgt der Gamesbeat-Redakteur und als verlässliche Insider-Quelle geltende Jeff Grubb, der berichtet, dass das „Dead Space Remake“ vor der offiziellen Ankündigung für eine Veröffentlichung im Herbst 2022 vorgesehen war. Aufgrund der COVID-19-bedingten Einschränkungen und möglicher Verzögerungen in der Entwicklung bleibe jedoch abzuwarten, ob dieses Releasezeitfenster eingehalten werden kann.

Keinen Zweifel hegt Grubb zumindest an der Tatsache, dass Electronic Arts weiterhin an einem Release im kommenden Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) festhält. Des Weiteren merkte Grubb an, dass wir uns noch in diesem Jahr über frische Eindrücke und Informationen zum Remake von „Dead Space“ freuen dürfen. Von offizieller Seite wurden Grubbs Angaben bisher allerdings nicht kommentiert beziehungsweise bestätigt.

Das „Dead Space Remake“ befindet sich für den PC, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 in Entwicklung.

