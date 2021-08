The Medium: Trailer stellt die DualSense-Features vor

Zu den exklusiven Features, die der Horror-Titel "The Medium" auf der PlayStation 5 spendiert bekommt, gehört die Unterstützung des DualSense-Controllers. Auf diese gehen die Entwickler von Bloober Team in einem frisch veröffentlichten Trailer ein.

"The Medium" erscheint Anfang September für die PS5.

Nachdem „The Medium“ zunächst nur für den PC sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht wurde, folgt in wenigen Wochen zudem eine Umsetzung für die PlayStation 5.

Hinsichtlich der Inhalte wird auf Sonys Konsole der neuen Generation die gleiche Kost geboten wie bereits auf dem PC und den Xbox-Plattformen. Versüßt wird PlayStation 5-Besitzern die zusätzliche Wartezeit mit der Unterstützung der exklusiven DualSense-Features, mit denen euch „The Medium“ auf der PS5 eine besonders intensive und schaurige Atmosphäre bescheren soll.

Die DualSense-Features im neuen Traier

„Auf PlayStation 5 nutzen wir die Vorteile des DualSense-Controllers der Konsole voll aus, um noch tiefer in das Geheimnis des Niwa-Hotels einzutauchen. Unser Ziel ist es, dass Spieler Mariannes Reaktionen auf das Geschehen spüren, während sie die Spielwelt erkunden und mit ihr interagieren“, kommentiert Szymon Erdmański, seines Zeichens Produzent bei Bloober Team, die Unterstützung des DualSense-Controllers.

„The Medium“ wird am 3. September 2021 für die PlayStation 5 veröffentlicht. Im neuesten Werk des polnischen Studios Bloober Team („Layers of Fear“) verschlägt es euch in ein kommunistisches Resort. Dort lüftet ihr mit den einzigartigen medialen Fähigkeiten der Protagonistin verstörende Geheimnisse, löst Dual-Reality-Rätsel, überlebt Begegnungen mit bösen Geistern und erforscht dabei zwei Welten gleichzeitig.

