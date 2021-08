Dying Light 2: Details zu den Qualitäts- und Leistungs-Modi

"Dying Light 2" kommt im Dezember auf den Markt.

Käufer von „Dying Light 2“ können auf den New-Gen-Konsolen zwischen einem Quality- und einem Performance-Modus wählen. Damit wird auf der einen Seite die 4K-Auflösung priorisiert und auf der anderen Seite eine Framerate von 60 FPS.

Deutlich verbesserte Szenenqualität

Doch welche Vor- und Nachteile gehen damit einher? Details dazu verriet Techlands Lead Level Designer Piotr Pawlaczyk in einem Gespräch mit MP1st. Demnach stehen den Spielern im Qualitätsmodus nicht nur Raytracing und 4K zur Verfügung. Auch können sie eine „deutlich“ verbesserte Szenenqualität erwarten, da der Modus unter anderem verbesserte volumetrische Effekte bietet.

„Wir entwickeln mehrere Optionen für die neuen Generationen. Für Spieler, die visuelle Erlebnisse bevorzugen, haben wir den Qualitätsmodus vorbereitet, der dank der Verwendung von Raytracing die Qualität der Szene deutlich verbessert hat, wobei der Schwerpunkt auf der Umgebungsbeleuchtung liegt. Im Qualitätsmodus werden die Spieler eine größere Genauigkeit z. B. bei volumetrischen Effekten und vielen anderen Elementen der Bildnachbearbeitung feststellen“, so Pawlaczyk.

Raytracing selbst sei dann die Grundlage für die Erzeugung von zum Beispiel physikalisch korrekten Schatten. In Bezug auf die genannten Optionen könnte es sich laut MP1st auch um Einstellungen für Bewegungsunschärfe, FOV-Schieberegler, Reflexionen usw. handeln.

Spieler, die auf ein flüssiges Gameplay setzen möchten, können den Performance-Modus aktivieren, der sich auf eine hohe Framerate (60FPS + optional mit VRR) konzentriert und das Erlebnis schneller Gameplay-Elemente wie einen Parcours oder einen Kampf noch flüssiger gestalten soll.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

VRR (Variable Refresh Rate) kommt zunächst auf PC und den Xbox Series-Konsolen zum Einsatz. PlayStation-Spieler, die die Vorteile ihrer VRR-unterstützten Geräte nutzen wollen, müssen abwarten, bis Sony die Funktionen über ein Software-Update aktiviert. Gerüchten zufolge soll das im Dezember passieren.

Aber auch „Dying Light 2“ lässt noch eine Weile auf sich warten. Der Techland-Titel erscheint am 7. Dezember 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC. In der Zwischenzeit könnt ihr einen Blick auf unsere Themen-Übersicht werfen und die bisherigen Meldungen zu „Dying Light 2“ genießen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2