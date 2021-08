Psychonauts 2: Double Fine hat das Spiel vergoldet

"Psychonauts 2" kommt Ende August auf den Markt.

„Psychonauts 2“ zählt zu den Spielen, die in den vergangenen Jahren das eine oder andere Mal verschoben wurden. Eine erneute Verzögerung müsst ihr allerdings nicht befürchten.

Wie Double Fine auf Twitter bekanntgab, hat „Psychonauts 2“ den sogenannten Goldstatus erreicht. Damit ist die grundlegende Entwicklung abgeschlossen und der Titel kann vervielfältigt bzw. an die digitalen Vertriebspartner übergeben werden. Mit weiteren Verbesserungen in Form von Updates ist allerdings zu rechnen.

PlayStation users can also snag it in the store now too! This version is backwards compatible with PlayStation 5 consoles! https://t.co/MMKh72EQ5L pic.twitter.com/QEtoN3sbq4

— Double Fine (@DoubleFine) August 6, 2021