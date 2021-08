Far Cry 3 Blood Dragon: Offenbar Umsetzung für die aktuellen Plattformen geplant

Allem Anschein nach wird das Spin-off "Far Cry 3: Blood Dragon" auf den aktuellen Plattformen ein Comeback feiern. Darauf deutet zumindest eine aktuelle Altersfreigabe durch das ESRB hin.

"Far Cry 3: Blood Dragon": Remastered-Fassung in Arbeit?

In der Vergangenheit wurden mittels entsprechender Alterseinstufungen immer wieder neue Titel an das Tageslicht befördert, die noch nicht offiziell angekündigt wurden.

Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen das nordamerikanische Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB). Wie sich einer Alterseinstufung des ESRB entnehmen lässt, arbeitet Ubisoft an einer Umsetzung des Spin-offs „Far Cry 3: Blood Dragon“ für die aktuellen Plattformen. Genannt werden der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Eine offizielle Bestätigung beziehungsweise Ankündigung der „Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition“ steht derzeit aber noch aus. Das Spin-off erschien ursprünglich im Jahr 2013 für den PC, die Xbox 360 sowie die PlayStation 3 und verstand sich als unterhaltsame Hommage an die Action-Streifen der Achtziger Jahre.

Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Rex „Power“ Colt, der sich in einer neon-poppigen retrofuturistischen Welt wiederfindet und den Kampf gegen den Bösewicht Colonel Sloan aufnimmt. Seinerzeit punktete „Far Cry 3: Blood Dragon“ vor allem mit seinem schrägen Humor und den diversen Referenzen an kultige Action-Titel wie „Predator“ oder „Terminator“.

Sollte Ubisoft die Neuauflage des Shooters offiziell ankündigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

