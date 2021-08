Gamescom 2021: Der Termin zur Future Games Show – über 40 Spiele werden präsentiert

Gamesradar überträgt in diesem Jahr eine weitere Ausgabe der Future Games Show.

Die Videospiel-Webseite GamesRadar wird am zweiten Tag der Gamescom 2021 die Future Games Show übertragen. Ihr könnt euch also am 26. August auf diverse Spielepräsentationen freuen. Bereits um zehn Uhr morgens geht es los.

Die Sendung wird von Maggie Robertson and Aaron LaPlante moderiert, die in „Resident Evil Village“ als Synchronsprecher mitgewirkt haben. Während Robertson der Bösewichtin Lady Dimitrescu ihre Stimme geliehen hat, war LaPlante als Stimme des Dukes vertreten.

„Einige Überraschungen“ warten auf euch

Insgesamt werden über 40 Videospiele präsentiert, worunter sich die ein oder andere Überraschung befinden soll. Zu den Publishern gehören unter anderem Koch Media, Tripwire Interactive, Frontier Developments und Team 17. Ihr dürft schon einmal gespannt sein, welche Titel sich darunter verbergen.

Die Gamescom startet ein weiteres Mal mit der Opening Night Live. Das Eröffnungsevent wird ganze zwei Stunden dauern und die wichtigsten Titel dieses Jahres präsentieren. Zudem gab Microsoft heute bekannt, dass sie an der weltbekannten Spielemesse teilnehmen werden. Genauere Details dazu erfahrt ihr hier:

Sony Interactive Entertainment und Nintendo sind hingegen auch in diesem Jahr nicht unter den Teilnehmern zu finden. Nintendo bedauert den erneuten Verzicht auf eine Präsenzveranstaltung, wodurch sie den Fans ihre neue Switch-Variante nicht zur Verfügung stellen können. Bei Sony wird noch immer vermutet, dass sie früher oder später ein umfangreiches PlayStation-Event veranstalten werden.

Das Event könnt ihr auf verschiedenen Plattformen wie Youtube, Twitch, Facebook oder Twitter mitverfolgen. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch hier anschauen:

