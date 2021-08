UnderMine: WHIP-Update bringt neuen Spielmodus

Neben kleineren Verbesserungen bringt das neue Update von "UnderMine" auch einen neuen Spielmodus mit sich.

Der Indie-Hit von Thorium Entertainment ist durch die nachträgliche Veröffentlichung erst seit ein paar Monaten für die PS4 erhältlich, doch es gibt bereits erneut ein großes Update für „UnderMine“. Neben einigen Fehlerbehebungen bringt es auch neue Inhalte mit sich.

Achtung, Spoiler! Die Entwickler weisen auf ihrer Website darauf hin, dass das Update Spoiler für diejenigen beinhaltet, die das Spiel noch nicht abgeschlossen haben. In dem Fall solltet ihr lieber erst die Geschichte beenden und dann zurückkehren.

Neuer Spielmodus für UnderMine

Wer spoilerresistent ist oder das Spiel bereits durch hat, dürfte sich über die neuen Inhalte freuen. Der Name des WHIP-Updates steht für „Worker’s Helpful Incentive Program“, das von Camilla ins Leben gerufen wurde. Wer es in diesem Programm nach ganz oben schafft, den erwartet eine besondere Belohnung: Camilla erkennt eure Existenz an. Alles andere wäre zu viel des Guten.

Einmal täglich stellt sie euch vor eine neue Herausforderung, die ihr dann bewältigen könnt. Für eure Leistung werden Punkte vergeben und wenn ihr eine Punktzahl von über 100.000 erreicht, winkt als Belohnung ein besonderer Skin für euren Vertrauten. Euer Ergebnis könnt ihr dann, zumindest bei der PC-Version, über die Bestenliste mit denen von anderen Spielern vergleichen.

Für die Konsolenversionen ließen sich die Listen zum Bedauern der Entwickler leider nicht umsetzen. Eure eigenen Ergebnisse könnt ihr aber trotzdem einsehen. Außerdem gibt es nun ein Logbuch, indem eure kürzlich gespielten Durchgänge vermerkt sind.

Für die täglichen Runs bekommt ihr zufällig generierte Itempacks, weshalb die Entwickler auch einige neue Relikte, Flüche und Tränke ins Spiel gebracht haben. Dazu kommen weitere neue Items, ein neuer Charakter und eine lange Liste an Fehlerbehebungen sowie weiteren Verbesserungen. Das WHIP-Update ist ab sofort zum Download verfügbar.

Trailer zum Update:

