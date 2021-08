State of Play: Neue Show mit Überraschungsankündigung – Gerücht mit Termin

Steht die nächste State of Play-Show bevor? Ein Insider möchte in Erfahrung gebracht haben, dass es am heutigen Dienstag zu einer Ankündigung kommen wird.

Der 12. und 19. August waren jüngst im Gespräch.

Sony bleibt – im Gegensatz zu Microsoft – der bevorstehenden Gamescom fern. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass das Unternehmen in den kommenden Wochen auf Ankündigungen verzichten wird. Vielmehr keimte in den vergangenen Stunden das Gerücht auf, dass kurz vor dem Start der digitalen Messe eine neue State of Play-Show ausgestrahlt wird.

Laut James Jarvis, dem Produzenten der Future Games Show, könnte das nächste State of Play-Event von Sony am 19. August 2021 stattfinden. Er fügte hinzu, dass die Veranstaltung am heutigen 10. August 2021 angekündigt werden soll. Die Bestätigung müsste demnach irgendwann im Laufe des Nachmittags erfolgen.

Jarvis brachte einige mögliche Themen ins Gespräch, darunter die Verschiebung von „Horizon Forbidden West“. Nachfolgend seine Prognose:

Bestätigung der Horizon Forbidden West-Verzögerung mit neuem Gameplay

Kena mit einem erweiterten Einblick

Neues zu Gran Turismo

Neue überraschende Ankündigung

Rumours suggesting the next Sony State of Play will be announced tomorrow. With the Stream August 19. If so, I’d expect it to include: 🦕Horizon delay officially confirmed with new gameplay 💎 Kena extended look 🏎️ Update on Gran Turismo 💥 New suprise announcement — James Jarvis (@James_Jarvis) August 9, 2021

Im Fall von „Gran Turismo 7“ wäre es durchaus denkbar, dass Details zur öffentlichen Beta genannt werden. Auf der PlayStation Experience-Website konnten sich Spieler bereits für das Event anmelden, auch wenn sie nur einen Dummy-Code erhielten.

„Kena: Bridge of Spirits“, dessen Veröffentlichung ursprünglich für 2020 geplant war und zweimal verschoben wurde, wäre ebenfalls für eine Vorstellung bereit. Das Spiel soll

Doch in Stein gemeißelt ist nichts. „Dies sind natürlich nur Gerüchte und Spekulationen. Nichts ist bestätigt. Mal sehen, ob es heute Neuigkeiten gibt. Falls nicht, könnt ihr euch auf den Abandoned-Teaser in der PS5-App freuen, der heute Abend veröffentlicht wird“, so Jarvis in einem Folge-Tweet.

Zuvor machten in den sozialen Medien Gerüchte über ein Event am 12. August 2021 die Runde, bevor der Insider Robert Serrano erfahren haben möchte, dass die neuste State of Play auf September verschoben wurde. Ein Blick in die Vergangenheit macht allerdings deutlich, dass State of Play-Events nicht selten zwei Tage vor der Ausstrahlung angekündigt werden, sodass eine heutige Bestätigung eher im Einklang mit dem 12. August 2021 stehen würde.

