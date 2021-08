TheA500 Mini: Neue Retro-Hardware mit Worms, Another World und mehr

Die nächste Retro-Hardware wurde angekündigt. Der TheA500 Mini ist optisch an den Amiga 500 angelehnt und bringt 25 klassische Spiele mit sich.

Im Inneren hat der TheA500 Mini recht wenig Ähnlichkeiten mit dem Original.

Koch Media hat eine neue Retro-Hardware namens TheA500 Mini angekündigt, die sich den 1987 veröffentlichten Amiga 500 aus dem Hause Commodore zum Vorbild nimmt. Einen voll funktionstüchtigen Rechner bekommt ihr damit zwar nicht geboten. Allerdings verfügt das neue Spielgerät über 25 vorinstallierte Spiele, die euch in die damalige Zeit versetzen sollen. Nach dem Start des TheA500 Mini könnt ihr sie über ein Menü-Karussell auswählen.

Zudem dürft ihr eure eigenen Spiele per USB-Stick und mit voller WHDLoad-Unterstützung und einer Reihe von Optionen auf die Hardware laden. Zur weiteren Feature-Ausstattung zählt die Möglichkeit, ein Spiel jederzeit zu speichern und fortzusetzen.

Diese Spiele gehören zum Lieferumfang (12 von 25 angekündigt):

Alien Breed 3D

Another World

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

Kick Off 2

Pinball Dreams

Simon The Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

The Chaos Engine

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The ‘nth Dimension

Weitere Spiele werden zu einem späteren Zeitpunkt beim Namen genannt.

„Der von Retro Games Ltd. entwickelte und von Koch Media vertriebene THEA500 Mini bietet die perfekte Emulation nicht nur des ursprünglichen A500 (OCS) und des Enhanced Chip Set (ECS) zukünftiger Versionen, sondern auch der Advanced Graphics Architecture (AGA) des A1200“, so Koch Media in der heutigen Pressemeldung.

Zum Lieferumfang des THEA500 Mini gehören eine 2-Tasten-Maus im Original-Design und ein neu entwickeltes 8-Tasten-Gamepad. Zur Ergänzung der Bildschirmtastatur können Besitzer der Hardware eine externe Standard-PC-Tastatur anschließen.

Auch der Preis des THEA500 Mini wurde genannt. Das Gerät soll Anfang 2022 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 129,99 Euro auf den Markt gebracht werden. Falls ihr hingegen mit dem echten Amiga 500 inkl. Workbench, Kickstart und Co liebäugelt: Auf eBay werden dafür recht ähnliche Preise verlangt.

Welche Spiele habt ihr vor 30 Jahren auf dem Amiga 500 gezockt?

