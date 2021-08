Tormented Souls: PS5-Termin und neuer Trailer

"Tormented Souls" soll euch an "Silent Hill" und Co erinnern.

PQube, Dual Effect und Abstract Digital Works haben angekündigt, dass der Survival-Horror „Tormented Souls“ am 27. August 2021 für PS5 (digital und physisch), Xbox Series X/S (digital) und PC (via Steam) erscheinen wird. Später sollen ebenfalls Versionen für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch folgen.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch einen neuen Trailer anschauen, der einen Vorgeschmack auf das Grauen liefert, das euch mit dem Klassiker erwartet.

Nackt in einer Badewanne

In der Rolle von Caroline Walker untersucht ihr in „Tormented Souls“ das mysteriöse Verschwinden von Zwillingen, wobei es euch in den beschaulichen Ort Winterlake führt. In einem zur Klinik umgebauten Herrenhaus wird die Protagonistin zunächst niedergeschlagen und wacht mitten in der Nacht nackt und alleine in einer Badewanne auf. Gleichzeitig ist sie an ein merkwürdiges Gerät angeschlossen.

„In Winterlake ist nichts wie es auf den ersten Blick scheint“, so die Macher. „Spiegel verwandeln sich in ein Tor zu einem anderen Ort und einer anderen Zeit und das scheinbar Alltägliche verändert sich – und damit auch die Realität. Die Spieler sammeln wichtige Ressourcen und Werkzeuge, um den Weg nach draußen zu finden. Hinweise müssen entschlüsselt und kryptische und ungewöhnliche Rätsel gelöst werden.“

Spieler können sich laut Hersteller einstellen auf:

die Rückkehr zum klassischen Survival-Horror aus fester Kameraperspektive, inspiriert von Klassikern des Genres wie Resident Evil und Silent Hill.

wichtige Ressourcen, um Waffen zu bauen und knifflige Rätsel, um gegen die Ungeheuer in Winterlake zu bestehen.

