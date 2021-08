Dr Disrespect: Polarisierender Streamer gründet offenbar eigenes Entwicklerstudio

Durch seine temperamentvollen Gaming-Streams wurde "Dr. Disrespect" weltbekannt.

Der Amerikaner Herschel „Guy“ Beahm IV ist in der Streaming-Szene hauptsächlich unter seinem Namen Dr. Disrespect bekannt. Mit 3,44 Millionen Abonnenten und hunderttausenden Zuschauern pro Stream gehört er zu den populärsten Videospiel-Streamern der heutigen Zeit. Dafür sorgten unter anderem seine temperamentvolle Art und regelmäßige Wutausbrüche während seiner Gaming-Sessions.

Zukünftig könnte der polarisierende Streamer jedoch nicht mit hitzigen Gaming-Streams, sondern mit einem eigenen Videospiel auf sich aufmerksam machen. Eine aktuelle Stellenanzeige auf seiner Webseite Championsclub verrät nämlich, dass Beahm nach einem Studio-Leiter sucht.

In der Beschreibung erfahren wir Folgendes: „In Zusammenarbeit mit BoomTV erobert Dr. Disrespect die Spieleindustrie im Sturm und gründet ein neues AA/AAA-Gaming-Studio, das einen einzigartigen Ansatz verfolgt.“

Des Weiteren steht in der Anzeige, dass eine Partnerschaft mit mehreren Top-Influencern geplant ist. Durch eine enge Zusammenarbeit sollen Spiele entwickelt werden, die genau auf die Bedürfnisse der Streamer zugeschnitten sind. Die geplanten Produktionen könnten gemeinsam mit bestehenden Indie-Studios entwickelt werden.

Ein eigener Battle Royale-Ableger?

Welche Art von Spiel entwickelt werden soll, ist nicht bekannt. Am naheliegendsten wäre ein Battle Royale-Titel, die auf Streaming-Plattformen wie Twitch eine Menge Aufmerksamkeit erzielen. Dr. Disrespect kennt sich hervorragend mit Battle Royale-Spielen aus und spielte in der Vergangenheit am liebsten Genre-Vertreter wie „Call of Duty: Warzone“.

Der Streaming-Star hat anscheinend genug von Activisions F2P-Shooter, über das er sich in vergangenen Streams immer wieder lautstark beschwerte. Mit einigen Spielmechanismen zeigte er sich nicht einverstanden, weshalb er immer wieder öffentlich seine Kritik am Spiel äußerte. Seine Idee von einer eigenen Videospielproduktion erwähnte er bereits in einem vergangenen Stream.

Related Posts

Es ist durchaus ungewöhnlich, dass ein Gaming-Streamer ein eigenes Entwicklerstudio ins Leben rufen möchte. Abwegig ist dieses Vorhaben jedoch nicht: Herschel Beahm war früher als Community Manager bei Sledgehammer Games und später als Game Designer tätig. Beim Zukunfts-Shooter „Call of Duty: Advanced Warfare“ war er für das Map-Design zuständig. Der Doc kann also praktische Erfahrung in der Spieleentwicklung vorweisen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dr. Disrespect