Faith of Danschant Hereafter: Asiatisches Action-RPG angekündigt + 12 Minuten Gameplay

Publisher Wangyuan Shengtang und Entwicklerstudio Joyfun Game haben ihr neuestes Projekt "Faith of Danschant: Hereafter" angekündigt. Passend dazu veröffentlichten sich ein erstes Gameplay-Video zum Action-RPG.

"Faith of Danschant: Hereafter" soll für Konsolen und PC erscheinen.

Mit „Faith of Danschant: Hereafter“ wurde kürzlich ein neues chinesisches Action-RPG bestätigt, zu dem auch schon satte 12 Minuten Gameplay-Material verfügbar sind. Dieses durften die Kollegen von IGN exklusiv enthüllen. Der Titel befindet sich für Konsolen und den PC in Entwicklung.

Faith of Danschant Hereafter: Vater-Tochter-Gespann im Kampf gegen Dämonen

Der eine oder andere könnte sich vielleicht noch an das PC-Spiel „Faith of Danschant“, das hierzulande über Steam verfügbar ist. Das Spiel entführte euch in die Fantasy-Welt Nine, welche von der chinesischen Mythologie inspiriert wurde. Beim Sequel „Hereafter“ soll es sich jedoch inhaltlich um keine direkte Fortsetzung handeln. Obwohl es noch keine Details zu Handlung gibt, scheinen der Krieger Xing Yuan und seine Tochter Xing Xia im Fokus zu stehen.

Unser Protagonist kämpft im Gameplay-Video mit allerlei Dämonen, die er sowohl mit seinem Schwert als auch einigen übernatürlichen Kräften in die Knie zwingt. Darüber hinaus scheint zu einem gewissen Grad ebenfalls die Umgebung in die Kämpfe mit einbezogen werden zu können. Xing Yuan kann etwa Bambus zerschneiden und diesen auf seine Gegner schleudern. Das Kampfsystem soll einen Mix aus Martial Arts und Schwertkampf bieten.

Entwickler Joyfun Game entwickelt „Faith of Danschant: Hereafter“ auf Basis der Unreal Engine. Welche Version genau genutzt wird, ist gegenwärtig allerdings unbekannt. Dafür gaben die Macher bekannt, das Action-RPG solle NVIDIA RTX Ray Tracing sowie aktuelle DLSS-Technologie unterstützen.

„Faith of Danschant: Hereafter“ befindet sich gegenwärtig für Konsolen und den PC in Entwicklung. Für welche Konsolen der Titel genau erscheinen soll und für wann die Veröffentlichung geplant ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

