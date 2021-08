FIFA 22: Details zu den Neuerungen im Ultimate Team enthüllt

EA Sports und EA Vancouver verdienen sich Jahr um Jahr mit FIFA Ultimate Team eine goldene Nase. Nun haben die Verantwortlichen die Neuerungen des Ultimate Team-Modus im kommenden „FIFA 22“ enthüllt. Mit einem ersten Trailer bekommt man bereits einen kurzen Vorgeschmack. Zudem haben die Entwickler einen umfangreichen Deep Dive veröffentlicht, der alle Neuerungen im Detail vorstellt.

Neue Strukturen und Funktionen

Unter anderem wird Division Rivals überarbeitet, indem man ein saisonales Fortschrittssystem sowie die Elite Division einführt, in der die besten Spieler der Welt gegeneinander antreten sollen. Mit einem neuen Leitersystem sollen die Fortschritte besser widergespiegelt werden, wobei auch bessere Belohnungen geboten werden sollen. Die sogenannten „Stages“ sind individuelle Schritte zwischen den Rängen. Dabei sollen Checkpoints verhindern, dass man die Fortschritte verliert. Durch Siegesserien kann man schneller Stages aufsteigen. Die wöchentlichen Belohnungen kann man sich durch eine bestimmte Anzahl an Siegen verdienen.

Zudem wird Division Rivals in Seasons stattfinden, die im Schnitt sechs Wochen andauern sollen. Mit saisonalen Meilensteinen sollen zusätzliche Belohnungen freigeschaltet werden, wobei man sich bis zu drei Meilenstein-Belohnungen pro Division verdienen kann. Sobald die Saison beendet ist, wird man in eine niedrigere Division gesetzt. Beim Matchmaking sollen Gegner in benachbarten Stages und Divisionen berücksichtigt werden. Dadurch sollte man stets Spieler auf einem ähnlichen Skill-Niveau antreffen.

Mehr zum Thema: FIFA 22 – Neuerungen am Karrieremodus mit einem Trailer vorgestellt – Eigenes Team erstellen, neue Spielmechaniken und mehr

Auch bei FUT Champions wird es Änderungen an der Wettbewerbsstruktur geben. So führt man die Champions Play-Offs und die Champions Finals ein. Weiterhin kann man sich über Division Rivals für den wöchentlichen Wettbewerb qualifizieren. Zudem setzt man auf ein Punktesystem, wodurch nicht mehr nur die Siege zählen. In den Play-Offs kann man eine begrenzte Anzahl an Spielen abschließen, um sich Belohnungen und Punkte zu verdienen. Sobald man genügend Punkte gesammelt hat, qualifiziert man sich für die Finals, die jedes Wochenende stattfinden.

Im FIFA Ultimate Team wird man auch ein kooperatives, öffentliches Matchmaking einführen. Dabei handelt es sich um einen Freundschaftsspielmodus, in dem man gegen andere Koop-Teams spielen kann. Man wird nicht das eigene Team verwenden können. Stattdessen werden vorgefertigte Teams zur Auswahl gestellt, die regelmäßig verändert werden sollen. Alle weiteren Änderungen kann man bei Interesse dem offiziellen Deep Dive entnehmen.

„FIFA 22“ wird am 1. Oktober 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu FIFA 22