PlayStation Store: Die beliebtesten Spiele im Juli – FIFA 21 dominiert

"FIFA 21" ist das am meisten heruntergeladene PlayStation-Spiel.

Soeben gab Sony Interactive Entertainment bekannt, welche Spiele im vergangenen Monat am häufigsten heruntergeladen wurden. Dabei war „FIFA 21“ in Nordamerika und in Europa das beliebteste PS5-Game. Auf dem europäischen Kontinent belegt die Fußball-Simulation auch bei den PS4-Spielen den ersten Platz, während in den USA und Kanada Rockstars Dauerbrenner „Grand Theft Auto V“ die Spitze anführt.

Bei PlayStation VR war auf beiden Kontinenten das Musikspiel „Beat Saber“ besonders gefragt. Dahinter folgen der „Job Simulator“ und das letzten Monat veröffentlichte „Sniper Elite VR“.

Auch der kürzlich veröffentlichte Shooter „Splitgate“ schlägt sich hervorragend. In Europa, Kanada und den Vereinigten Staaten befindet sich der kostenlos spielbare Titel ganz oben, wodurch er Größen wie „Call of Duty: Warzone“, „Fortnite“ oder „Rocket League“ hinter sich lässt.

PS5-Spiele

FIFA 21 F1 2021 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Black Ops Cold War Metro Exodus Ratchet & Clank: Rift Apart Tribes of Midgard It Takes Two NBA 2K21 Next Generation STAR WARS Jedi: Fallen Order Demon’s Souls Assassin’s Creed Valhalla Hitman 3 Mortal Kombat 11 Returnal Chivalry 2 Dead by Daylight Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Control: Ultimate Edition WRC 9

PS4-Spiele

FIFA 21 Grand Theft Auto V F1 2021 Minecraft The Crew 2 NBA 2K21 Call of Duty: Black Ops Cold War Red Dead Redemption 2 eFootball PES 2021 Season Update Call of Duty: Modern Warfare Fall Guys: Ultimate Knockout The Witcher 3: Wild Hunt The Forest Far Cry 5 Friday the 13th: The Game Jump Force Need for Speed Heat Anthem ARK: Survival Evolved Assassin’s Creed Odyssey

PSVR-Spiele:

Beat Saber Job Simulator Sniper Elite VR Superhot VR The Walking Dead: Saints & Sinners Swordsman VR Paranormal Activity: The Lost Soul Marvel’s Iron Man VR Rick and Morty: Virtual Rick-Ality The Elder Scrolls V: Skyrim VR

F2P-Spiele:

Splitgate Fortnite Rocket League Call of Duty: Warzone Genshin Impact Brawlhalla Apex Legends Rec Room Destiny 2 Vigor

Falls euch die nordamerikanischen Charts interessieren, findet ihr die Auflistungen auf dem offiziellen PlayStation-Blog. Über aktuelle Rabatte im Store könnt ihr euch hier informieren.

