Super Monkey Ball Banana Mania: Sonic & Tails als spielbare Helden – Trailer

Im Oktober dieses Jahres wird "Super Monkey Ball: Banana Mania" für die Konsolen und den PC erscheinen. Wie Sega heute bekannt gab, dürfen sich die Spieler über zwei alte Bekannte freuen, die in Form von spielbaren Charakteren den Weg ins Spiel finden.

"Super Monkey Ball: Banana Mania" erscheint im Oktober 2021.

Mit „Super Monkey Ball: Banana Mania“ entsteht bei Sega aktuell der neueste Ableger der beliebten Geschicklichkeitsserie, der sich als eine Art Best-of verstehen wird.

Wie der verantwortliche Publisher Sega heute bekannt gab, dürfen sich die Spieler in „Super Monkey Ball: Banana Mania“ auf ein Wiedersehen mit zwei alten Bekannten freuen. Die Rede ist von Sonic und Tails, die in Form von spielbaren Charakteren Einzug ins Spiel halten werden. Begleitet wurde die heutige Ankündigung von einem frischen Trailer, der die beiden Neuzugänge in Aktion zeigt.

Mehr als 300 Levels in einem Spiel

Offiziellen Angaben zufolge bietet euch „Super Monkey Ball: Banana Mania“ mehr als 300 Levels aus den Vorgängern „Super Monkey Ball“, „Super Monkey Ball 2“ und „Super Monkey Ball Deluxe“. Hinzukommen zwölf abwechslungsreiche Minispiele sowie die Unterstützung eines lokalen Mehrspieler-Modus und internationaler Ranglisten.

„Das originalgetreue Remaster fesselt nach wie vor dank der packenden Story, erzählt im Comic-Stil, sowie einer Reihe neuer entzückender und spielbarer Charaktere. Alle Welten und Schauplätze aus den beliebten Originalspielen sind mit neuer Grafik-Pracht und Inhalten auch im Remaster enthalten“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Super Monkey Ball: Banana Mania“ wird am 5. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erscheinen.

