Back 4 Blood: Offene Beta startet heute und Goldmeldung

Der Launch von "Back 4 Blood" erfolgt im Oktober.

Die Veröffentlichung von „Back 4 Blood“ lässt zwar noch eine Weile auf sich warten. Doch zumindest eine Verschiebung müsst ihr nicht mehr befürchten. Denn heute wurde der offizielle Goldstatus verkündet. Das bedeutet, dass die Entwicklung der Grundversion abgeschlossen ist und der Titel vervielfältigt werden kann.

Offene Beta startet heute

Die eine oder andere Verbesserung könnt ihr dennoch erwarten, darunter den einen oder anderen Patch. Denn zusammen mit der Bekanntgabe des Goldstatus wurde heute die offene Beta von „Back 4 Blood“ zum Download bereitgestellt. Die Teilnahme daran ist recht niederschwellig. Ruft denauf und klickt auf den Button „Zu Bibliothek hinzufügen“.

Laut PlayStation Store beginnen die Gefechte der offenen Beta von „Back 4 Blood“ heute um 21 Uhr. Das Ende der Testsession wird am 16. August 2021 ebenfalls um 21 Uhr eingeläutet.

Zu den spielbaren Modi der offenen Beta zählen PvE (Klassisch, Überlebender, Schwer) und PvP (Schwarm-Modus). In der PvE-Variante wählt ihr einen von fünf verschiedenen Cleanern oder einen der immunen Überlebenden. Während der Kämpfe stehen euch verschiedene Waffen und Gegenstände zur Verfügung. Im PvP-Modus spielt ihr mit oder gegen Freunde. Beide Seiten bieten einzigartige Waffen, Fähigkeiten und Spezialfähigkeiten.

Back 4 Blood in der Vorschau

Falls ihr vor eurer Testsession einen Blick auf unseren Vorschaubericht werfen möchtet. Nachfolgend werdet ihr fündig:

Die offene Beta unterstützt Cross-Gen und Cross-Play, sodass eine recht große Spielerbasis geboten wird. Und auch die finale Version von „Back 4 Blood“ lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Sie erscheint am 12. Oktober 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S. Mehr zu „Back 4 Blood“ halten wir wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

