Call of Duty Vanguard: Termin für Ankündigung – Bilder und Ultimate Edition geleakt

In einer Woche wird "Call of Duty Vanguard" angekündigt. Darauf deuten mehrere Quellen hin. Erstes Bildmaterial wurde schon in dieser Woche geleakt. Es gewährt unter anderem einen Blick auf die Ultimate Edition.

Der Zweite Weltkrieg rückt nicht zum ersten Mal in den Fokus eines "Call of Duty".

In den Wochen vor Weihnachten wird einmal mehr ein neues „Call of Duty“ auf den Markt gebracht. Doch auf die Ankündigung lässt Activision weiter warten. Allzu lange möchte der Publisher die Geduld der Spieler offenbar nicht mehr strapazieren. Denn jüngsten Gerüchten zufolge erfolgt die offizielle Ankündigung von „Call of Duty Vanguard“ in der kommenden Woche.

Enthüllung offenbar am 19. August

Schon am vergangenen Dienstag behauptete der Twitter-Nutzer @NEXTGEN_ishere, dass der neue Shooter am 19. August 2021 um 19:45 Uhr angekündigt wird. Nachdem der Tweet gelöscht wurde, angeblich nach einem DMCA-Takedown durch den Urheberrechtsinhaber, meldete sich der meist recht glaubwürdige Leaker Tom Henderson zu Wort. In einembetont er, dass einige der Details von vier unabhängigen Quellen verifiziert wurden.

Die nicht näher genannten Quellen konnten bestätigen, dass „Call of Duty Vangard“ tatsächlich am 19. August 2021 vorgestellt werden soll. Jedoch war keine der Quellen in der Lage, genaue Details darüber zu nennen, was die Enthüllung oder das Event beinhalten wird. Vermutet wird jedoch, dass die Vorstellung des neuen Shooters erneut in einem In-Game-Event in „Warzone“ stattfinden wird.

VGC berichtet wiederum, dass sich „Call of Duty Vanguard“ aus einer Kampagne, einem Mehrspielermodus und einem Zombies-Modus zusammensetzt. Angesiedelt sei die Handlung, die sich um die Geburt der modernen alliierten Spezialeinheiten drehen soll, in Europa und im Pazifik, wobei der Zweite Weltkrieg in den Fokus rückt. Außerdem wird wohl eine völlig neue „Warzone“-Karte eingeführt, die im pazifischen Raum angesiedelt und wesentlich größer als die aktuelle Karte Verdansk sein soll.

Bildmaterial und Ultimate Edition geleakt

In einem mittlerweile gelöschten Tweet, der offenbar auf Wunsch von Activision entfernt wurde, verwies Henderson auf das erste geleakte Bildmaterial zu „Call of Duty Vanguard“. Es zeigt Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, die einen durch Stacheldraht geschützten Strand stürmen, während Palmen in Flammen stehen und amerikanische Sturzkampfbomber am Himmel zu sehen sind. Die erwähnten Bilder landeten inzwischen in einem Thread auf Resetera.

Auf einem weiteren Bild, das von Spielern entdeckt wurde, rückt die Ultimate Edition von „Call of Duty Vanguard“ in den Fokus. Sie gewährt offenbar einen früheren Zugang zur Testphase. Ebenfalls zu sehen sind Bonus-Operator-Skins für drei Charaktere, Bonus-Waffen und weitere Inhalte. Die Bilder bestätigen letztendlich, dass „Vanguard“ eine Open Beta haben wird, wobei Vorbesteller offenbar einen frühen Zugang zur besagten Beta erhalten.

Weitere Details zu „Call of Duty Vanguard“ dürften spätestens in der kommenden Woche folgen, wobei im Fall der „Call of Duty“-Spiele immer damit zu rechnen ist, dass es im Vorfeld zu weiteren „Leaks“ kommen wird. Zuvor kann die fünfte Season von „Call of Duty Cold War“ in Angriff genommen werden, die sich um einen Tag auf den morgigen Freitag verzögert. Unsere bisherigen Meldungen zu „Call of Duty Vanguard“ sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

