Dragon Quest: Eure Ideen für die Zukunft – Square Enix startet Umfrage

"Dragon Quest XII: The Flames of Fate" befindet sich bei Square Enix in Entwicklung.

Wie der japanische Publisher Square Enix bekannt gab, steht auf der offiziellen Website ab sofort eine umfangreiche Umfrage zur „Dragon Quest“-Reihe bereit.

Die Umfrage dreht sich um die Zukunft der legendären Rollenspie-Serie und setzt sich aus insgesamt 30 Fragen zusammen. Im Rahmen der Umfrage erhaltet ihr unter anderem die Möglichkeit, den Verantwortlichen beziehungsweise den Entwicklern mögliche Konzepte oder eure Wünsche für die Zukunft mitzuteilen. Wer sich an der besagten Umfrage beteiligen möchte, findet diese unter dem folgenden Direkt-Link.

Mehrere neue Projekte in Arbeit

Derzeit befinden sich gleich mehrere neue „Dragon Quest“-Projekte in Arbeit. Darunter „Dragon Quest XII: The Flames of Fate“, das für bisher noch nicht näher genannte Plattformen entsteht und laut offiziellen Angaben noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird. Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler von Square Enix mit „Dragon Quest XII“ den Grundstein für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre legen.

Zum Thema: Dragon Quest XII The Flames of Fate: JRPG mit Teaser Trailer angekündigt

Zu den weiteren Titeln, auf die sich „Dragon Quest“-Fans freuen dürfen, gehört das Spin-off „Dragon Quest Treasures“. Hier schlüpfen Erik und Mia aus „Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age“ in die Hauptrollen, um sich auf die Suche nach wertvollen Schätze zu begeben.

Und dann wäre da ja noch das 2D-HD-Remake zum Klassiker „Dragon Quest 3“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dragon Quest