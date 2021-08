Guardians of the Galaxy: Entwickler sprechen im Dev-Diary über das Charakter-Design

Heute bedachten uns die Entwickler von Crystal Dynamics mit einem frischen Entwickler-Tagebuch zum kommenden Action-Titel "Marvel's Guardians of the Galaxy". In diesem dreht sich alles um das Design ausgewählter Charaktere.

Aktuell arbeiten die Entwickler von Crystal Dynamics unter anderem an „Marvel’s Guardians of the Galaxy“, das für die Konsolen und den PC erscheinen wird.

Heute bedachte uns das US-Studio mit einem frischen Entwickler-Tagebuch zum kommenden Action-Titel, in dem etwas näher auf das Charakter-Design und die damit verbundenen Inspirationen eingegangen wird. In den Mittelpunkt des aktuellen Videos rücken die Charaktere Star-Lord (alias Peter Quill), Gamora, Drax, Rocket und Groot, die in „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ auf glaubwürdige Art und Weise zum Leben erweckt werden sollen.

Design der Charaktere soll zur Geschichte passen

„Beim Design der Guardians war es wichtig, dass sie zu der Story passen, die wir uns ausgedacht haben, aber gleichzeitig sofort als die Guardians of the Galaxy erkennbar bleiben, die die Fans kennen und lieben. Wir haben Inspirationen aus den Marvel-Comics mit unseren eigenen Charakter-Backgrounds kombiniert und daraus einen neuen Look für diese unterhaltsame Chaosfamilie geschaffen, mit spezifischen Designaspekten, die zudem auch zum Gameplay passen“, heißt es von offizieller Seite.

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird in Form einer Cloud-Version zudem für Nintendos Switch veröffentlicht.

Der Release erfolgt am 26. Oktober 2021.

