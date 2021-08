Kena Bridge of Spirits: Synchronsprecher verspricht eine emotionale Geschichte

In einem Interview sprach Synchronsprecher Tod Fennel über die Arbeiten an der Vertonung von "Kena: Bridge of Spirits". Wie uns Fennel versprach, dürfen wir uns im neuen Werk von Ember Labs auf eine spannende und emotionale Geschichte freuen.

"Kena: Bridge of Spirits" soll mit einer spannenden Geschichte punkten.

Nach gleich mehreren Verschiebungen ist das malerische Indie-Abenteuer „Kena: Bridge of Spirits“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im nächsten Monat vorgesehen.

In einem aktuellen Interview ging der Synchronsprecher Tod Fennel, der dem Charakter Taro seine Stimme leiht, ein wenig auf die Arbeiten an der Vertonung von „Kena: Bridge of Spirits“ ein. Wie Fennel ausführte, lässt sich die Art und Weise, wie euch die Geschichte des Action-Adventures erzählt wird, ein wenig mit den Werken aus dem Hause Pixar vergleichen. So dürfen sich die Spieler auf weit mehr als eine simple „Gut gegen Böse“-Geschichte freuen.

Eine überraschend komplexe Geschichte

Stattdessen soll die Handlung von „Kena: Bridge of Spirits“ mit diversen spannenden Wendungen und emotionalen Momenten punkten. Fennel weiter: „Kena unterstützt die Spirits dabei weiterzumachen. Es ist sehr schön und diese Charaktere haben alle echte Verletzungen. Ich war wirklich überrascht von der Tiefe des emotionalen Geschichtenerzählens.“

Zum Thema: Kena Bridge of Spirits: Über eine physische Collector’s Edition wird nachgedacht

„Sie sehen, wie Menschen mit ihren Schmerzen kämpfen können und wohin das führen kann, wenn Sie nicht richtig damit umgehen. Ich denke, die Spieler werden von der Tiefe, der Intensität und den Emotionen hier überrascht sein“, heißt es abschließend.

„Kena: Bridge of Spirits“ wird am 21. September 2021 für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Kena: Bridge of Spirits