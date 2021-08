Mortal Kombat Legends: Neuer Zeichentrickfilm erscheint auch in Deutschland

Nachdem bisher noch unklar war, ob der kommende Zeichentrickfilm "Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms" auch in Deutschland erscheinen wird, ist eine Veröffentlichung des Titels nun garantiert.

"Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms" wird auch in Deutschland erscheinen.

Vor knapp zwei Monaten erreichte uns die Meldung, dass Warner Bros. mit „Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms“ an einem neuen Zeichentrickfilm zum erfolgreichen Prügelspiel-Franchise arbeitet. Während der Titel in den USA bereits in den Startlöchern steht, war eine Veröffentlichung in Deutschland bisher noch nicht sicher. Ein Eintrag bei Amazon bestätigt nun jedoch einen hiesigen Release des Films.

Mortal Kombat Legends: Neuer Zeichentrickfilm wird Anfang Oktober in Deutschland veröffentlicht

Demnach wird „Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms“ hierzulande am 7. Oktober 2021 auf Blu-ray mit einer FSK-Freigabe ab 18 Jahren veröffentlicht. Eine DVD-Version oder digitale Fassung des Animated Movie listet das Unternehmen, anders als noch beim Vorgängerfilm „Scorpion’s Revenge“, indes aktuell nicht. Des Weiteren ist ebenfalls noch unklar, ob die bekannten deutschen Synchronsprecher des ersten Teils zurückkehren werden.

Die Geschichte des Films setzt kurz nach den Geschehnissen des direkten Vorgängers an und bringt einige bereits vertraute Charaktere zurück, darunter Sonya Blade und Johnny Cage. Diesmal sind die Einsätze jedoch noch viel höher als bei ihrem letzten Kampf, denn das Überleben aller Welten steht auf dem Spiel und über ihr Fortbestehen soll im Rahmen eines großen Mortal Kombat-Turniers entschieden werden.

Zum Thema: Mortal Kombat Legends: Für neuen Zeichentrickfilm gelten keine Regeln + Video-Clip

„Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms“ erscheint in den USA bereits am 31. August 2021 auf 4K-Blu-ray, Blu-ray und Digital im Handel. In Deutschland wird der neue Zeichentrickfilm derweil am 7. Oktober 2021 auf Blu-ray veröffentlicht. Ob auch weitere Versionen verfügbar sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Werdet ihr euch „Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms“ holen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat