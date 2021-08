Splitgate: Next-Gen-Upgrade für PS5 & Xbox Series X bestätigt

"Splitgate" wird für die neuen Konsolen optimiert.

Mit „Splitgate“ entsteht bei den Entwicklern von 1047 Games ein Multiplayer-Shooter, der sich spielerisch als eine Mischung aus „Halo“ und „Portal“ versteht.

Im Rahmen der offenen Beta sah sich das Indie-Studio mit einem unerwarteten Ansturm konfrontiert, der die Server von „Splitgate“ immer wieder in die Knie zwang. Derzeit sind die Macher von 1047 Games daher damit beschäftigt, die Server-Infrastruktur zu verbessern beziehungsweise zu stabilisieren. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, planen die Entwickler zudem ein Next-Gen-Upgrade für die PlayStation 5 und die Xbox Series X.

Technische Details stehen noch aus

Konkrete Details zu den technischen Verbesserungen, die „Splitgate“ auf den Konsolen der neuen Generation erfährt, wurden genauso wenig genannt wie ein Releasetermin für das Next-Gen-Upgrade. Zunächst möchten sich die Entwickler von 1047 Games auf die Verbesserung der Server-Infrastruktur und den Launch ihres Multiplayer-Shooters konzentrieren.

„Wir werden es tun. Ich bin nicht bereit, Einzelheiten zu nennen, aber es gibt einige offensichtliche Dinge, die in so ziemlich jedem Spiel getan werden“, so Studio-CEO Ian „CardinalSoilder“ Proulx. „Eigentlich wollten wir die Umsetzungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S bereits veröffentlicht haben. Es ging allerdings darum, sich so weit wie möglich und zu 110 Prozent auf die Server zu konzentrieren.“

„Splitgate“ erscheint in diesem Monat unter anderem für die PlayStation 4.

