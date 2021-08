Blair Witch VR: PSVR-Version mit Launch-Trailer veröffentlicht

Macht einen VR-Spaziergang durch den Wald.

Nachdem die Standardversion von „Blair Witch“ schon seit Anfang 2020 für einen getrübten Gruselspaß sorgt, erfolgte in dieser Woche der Launch der PSVR-Version des Titels. Diese kann zum Preis von 29,99 Euro aus dem PlayStation Store geladen werden.

Greift ihr hingegen zur, bekommt ihr neben dem Spiel den Original-Soundtrack und „Die Kunst hinter Blair Witch“ obendrauf. Die zuletzt genannte Beigabe ist ein digitales Album, das euch mit „unheilvollen Konzeptzeichnungen, verstörenden Skizzen und schaurigen Illustrationen in die Tiefen des verfluchten Waldes“ entführt.

Und noch ein kleiner Preistipp: Die Standardversion von „Blair Witch“ (ohne VR) ist momentan für 13,49 statt 29,99 Euro zu haben. Der Deal endet am 19. August 2021.

Ein Junge, eine Hexe, aber keine Gretel

„Blair Witch“ orientiert sich am namensgebenden Film aus dem Jahr 1999 und konfrontiert euch mit einem Szenario, in dem ein Junge im Black Hills Forest verschwindet. Als Spieler übernehmt ihr die Rolle von Ellis, einem ehemaligen Polizeibeamten mit schwieriger Vergangenheit, und seid bestrebt, den Fall aufzuklären. Wie erwartet entwickelt sich die Ermittlung zu einem Albtraum, in dem die Hexe von Blair in den Fokus rückt.

Allzu überzeugend war das Spiel bislang nicht. Die PS4-Version von „Blair Witch“ kam damals auf einen Metascore von 65. Die Bandbreite der Ergebnisse reichte allerdings von 40 bis hin zu 80 Punkten, was den Score nicht allgemeingültig aussagekräftig macht.

In unserem Test schrieb Olaf unter anderem, dass die Spieler kein Action-Adventure mit Entscheidungsfreiheiten und Optionsvielfalt erwarten sollten. „Das Horror-Abenteuer erweist sich nämlich als geradliniger Grusel-Spaß, der thematisch stark an einen Walking-Simulator erinnert“, so das Fazit. Weitere Meldungen zum Spiel sind in unserer „Blair Witch“-Übersicht zusammengefasst.

