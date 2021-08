GTA 5 Online: Neuer Raubzug, Emperor Vectre aus LS Tuners und mehr

In "GTA 5 Online" warten weitere Events, Rabatte und Boni auf euch, darunter ein weiterer Raubzug. Die Übersicht liefert Details.

Die neue Event-Woche in „GTA 5 Online“ kommt mit einem neuen Raubzug daher. Es ist der Lost-Auftrag, in dem ihr ein ertragreiches Methamphetamin-Geschäft zerschlagen und dabei eine Menge Geld verdienen sollt. In den Fokus rückt dabei der Lost MC, der laut Rockstar Games auf einer Goldmine sitzt.

Um den Auftrag erfolgreich erledigen zu können, müsst ihr zunächst Informationen sammeln, einen Truck stehlen, um eure Sprengladung zu transportieren, und die gesamte Operation sabotieren. Schaut an der Jobtafel in eurer Autowerkstatt vorbei, um loszulegen.

Das wartet ebenfalls in dieser Woche auf euch:

Neues Fahrzeug : Der Emperor Vectre ist ab sofort bei Legendary Motorsport erhältlich

: Der Emperor Vectre ist ab sofort bei Legendary Motorsport erhältlich Doppelte GTA$ & RP in der Verfolgungsserie und in Belagerungszustand

in der Verfolgungsserie und in Belagerungszustand Neue Preisfahrzeug-Herausforderung : Mitglieder im LS Car Meet, die vier Tage in Folge drei Sprints gewinnen, erhalten den Karin Futo GTX geschenkt

: Mitglieder im LS Car Meet, die vier Tage in Folge drei Sprints gewinnen, erhalten den Karin Futo GTX geschenkt Neue Testfahrzeuge : Der unveröffentlichte Pfister Growler, der Dinka Jester RR und der neue Emperor Vectre stehen für Testfahrten im LS Car Meet bereit

: Der unveröffentlichte Pfister Growler, der Dinka Jester RR und der neue Emperor Vectre stehen für Testfahrten im LS Car Meet bereit LSCM-Mitgliedschaftsboni: Letzte Chance auf die LS-Customs-Jacke für einen Besuch im Car Meet und auf 250.000 GTA$ fürs Erreichen der Reputationsstufe 20 bis zum 18. August

Rabatte:

Alle Executive-Büros sind weiterhin um 50 Prozent reduziert. Außerdem sind die folgenden Fahrzeuge zu günstigeren Preisen erhältlich:

Lampadati Tigon: 30 Prozent Rabatt

Mammoth Squaddie: 30 Prozent Rabatt

RO-86 Alkonost: 30 Prozent Rabatt

Vapid Ellie: 40 Prozent Rabatt

Grotti Itali GTO: 40 Prozent Rabatt

Hinzu kommen einmal mehr die üblichen Prime Gaming-Boni beim Verknüpfen der Konten. Dazu zählen 100.000 GTA$ beim Spielen in dieser Woche. Zudem können Prime-Gaming-Mitglieder die Autowerkstatt in Strawberry bis zum 18. August kostenlos erhalten und exklusive Rabatte in Anspruch nehmen, darunter 50 Prozent auf den Rennwagen Benefactor BR8 und 80 Prozent auf die Coquette BlackFin.

Und Mitglieder von Prime Gaming, die die Autowerkstatt in Strawberry zum Vollpreis erwerben, erhalten innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf 100 Prozent des Preises zurückerstattet.

