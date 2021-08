US-Charts: Skyward Sword im Juli an der Spitze – PS5 mit den höchsten Umsätzen

Zum Abschluss der Woche veröffentlichten die Marktforscher der NPD Group diverse Statistiken zum US-Verkaufsmonat Juli 2021. Diesen lässt sich unter anderem entnehmen, dass sich die Switch-exklusive Neuauflage "The Legend of Zelda: Skyward Sword HD" den Spitzenplatz der Software-Charts sicherte.

Der US-Markt legte im Juli 2021 weiter zu.

Zum Abschluss der Woche bedachte uns die NPD Group mit diversen interessanten Statistiken zum US-Verkaufsmonat Juli 2021. Während die PS5 die Konsole war, die hinsichtlich der generierten Umsätze das erfolgreichste System im Juli 2021 darstellte, verkaufte Nintendos Switch die meisten Einheiten.

Mit einem Blick auf die meistverkauften Spiele des vergangenen Monats heißt es, dass sich die Switch-exklusive Neuauflage „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“ den Platz an der Spitze sicherte – als erster von Nintendo vertriebener Titel seit „Super Mario 3D World“ im Februar dieses Jahres. Auf dem zweiten Platz fand sich der Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ ein, bei dem es sich in den USA laut der NPD Group nach wie vor um den meistverkauften Titel des Kalenderjahres 2021 handelt.

US-Markt wächst gegenüber dem Corona-Jahr weiter

Auf dem dritten Platz landete der Neueinsteiger „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“, der sich im Launchmonat drei Mal so oft verkaufte wie das erste „Monster Hunter Stories“ im Jahr 2017. Zu den weiteren kommerziellen Erfolgen gehört die Baseball-Simulation „MLB The Show 21“, der es trotz der Veröffentlichung im Xbox Game Pass gelang, „Resident Evil Village“ als zweitmeist verkauften Titel des Jahres abzulösen.

Darüber hinaus verbucht „MLB The Show 21“ die stärksten Verkaufszahlen der Seriengeschichte. Unter dem Strich legte der US-Markt gegenüber dem Vorjahresmonat noch einmal um zehn Prozent zu. So wurden im US-Verkaufsmonat Juli 2021 Umsätze in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar mit Videospielen, entsprechender Hardware und Zubehör generiert.

Bisher setzte der US-Videospiel-Markt im Jahr 2021 33,5 Milliarden US-Dollar um – gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem der US-Markt vor allem von den COVID-19 bedingten Ausgangsbeschränkungen profitierte, entspricht dies einem Plus von 14 Prozent.

