Xbox Game Pass: Auch für PS5 und Switch? Phil Spencer im Interview

Sony hat kein Interesse am Xbox Game Pass.

Microsoft feilt weiterhin am Xbox Game Pass. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Entwickler übernommen, die künftig exklusive Inhalte beisteuern sollen. Das ließen sich die Redmonder einen Milliardenbetrag kosten. Doch um die Investitionen und laufenden Kosten wieder hereinholen zu können, muss der Xbox Game Pass von vielen Millionen Spielern abonniert werden.

Sony will keinen Xbox Game Pass

Ein großer Teil der Spieler entschied sich allerdings für eine Konsole, auf der das Game Pass-Angebot von Microsoft nicht zur Verfügung steht, darunter die sehr erfolgreichen Konsolen PS5, PS4 und Switch. Darauf aufbauend wurde das Xbox-Oberhaupt Phil Spencer mit der Frage konfrontiert, ob es Pläne gibt, den Xbox Game Pass auf die geschlossenen Plattformen der Konkurrenten auszuweiten. Vor allem über die Switch wurde diesbezüglich mehrfach spekuliert.

„Wir haben im Moment keine Pläne, es auf andere geschlossene Plattformen zu bringen, vor allem weil diese geschlossenen Plattformen so etwas wie den Game Pass nicht wollen. Es gibt eine Menge offener Plattformen, auf denen wir wachsen können: Web, PC und Mobile. Unser ganzer Fokus liegt also offen gesagt auf diesen Plattformen“, so Spencers Worte.

Zudem scheint das Xbox-Oberhaupt weiter am System der geschlossenen Plattformen rütteln zu wollen, mit dem andere Hersteller sehr erfolgreich sind: „Dieser Krieg mag einem Gerät helfen, über ein anderes Gerät zu siegen, aber er hilft der Branche nicht. Ich glaube, dass es auf lange Sicht die richtige Strategie ist, sich auf die Freude der Spieler, die Einfachheit des Spiels und die Zugänglichkeit zu konzentrieren. Und ich denke, die Branche wird sich in diese Richtung bewegen, denn das ist es, was die Spieler verlangen werden.“

„Ich glaube nicht, dass ein anderes Unternehmen kleiner werden muss, damit wir Erfolg haben. Ich möchte, dass die Branche weiter wächst und ihr Wachstum beschleunigt“, so Spencer weiter

Mehr zum Xbox Game Pass:

Spencer ist gesprächsbereit

Am Ende des Interviews betonte Spencer, dass Microsoft offen für Diskussionen sein wird, wenn die Chance besteht, die Xbox-Erfahrung auf neue Plattformen zu bringen. Allerdings darf stark bezweifelt werden, dass sich Sony die eigenen Geschäftsstrategien von einem externen Unternehmen durcheinanderwirbeln lässt, zumal der PS5-Hersteller mit PlayStation Now selbst einen Service anbietet, der grob mit dem Xbox Game Pass vergleichbar ist und entsprechend ausgebaut werden könnte.

Was denkt ihr darüber? Würdet ihr den Xbox Game Pass gerne auf den PlayStation-Konsolen haben?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Xbox Game Pass