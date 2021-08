Xbox: Microsofts Exklusivspiele sollen die Konkurrenz nicht kopieren

Mit „Halo: Infinite“, „Senua’s Saga: Hellblade II“, „Starfield“, „Avowed“, „Forza Horizon 5“ und „Fable“ befinden sich bereits einige kommende exklusive First-Party-Spiele seitens Microsoft für die Xbox-Konsolen und den PC in Entwicklung. Dahingegen werden sich PlayStation-Spieler auf „Horizon: Forbidden West“, „God of War: Ragnarok“, „Gran Turismo 6“ und weitere Spiele von Sony Interactive Entertainment freuen können.

Viel Zukunftspotential

Im letzten Jahrzehnt haben sich vor allem die Japaner mit hochqualitativen Singleplayer-Abenteuern bei den Spielern und Kritikern einen Namen gemacht, während Microsofts Auswahl an First-Party-Titeln in der letzten Generation nicht immer vollends überzeugen konnten. Allerdings haben sich die Redmonder mit Ninja Theory, inXile Entertainment, Obsidian Entertainment, Double Fine, Playground Games und vor allem Bethesda Softworks einige erfahrene und namhafte Entwickler ins eigene Haus geholt, um die Qualität der Exklusivtitel in den kommenden Jahren zu steigern.

In einem aktuellen Interview mit Gamesradar sprach Xbox-Oberhaupt Phil Spencer über die eigenen Ziele für die Entwicklungen. Dabei möchte man Sonys Angang nicht kopieren, sondern sich stattdessen auf einen eigenen Weg konzentrieren.

„Unsere Strategie ist es nicht, einfach wie jemand anderes zu sein. Ich werde manchmal gefragt: ‚Wo ist eure Version von diesem oder diesem Spiel?‘ Ich bin bereits seit einer langen Zeit in dieser Industrie, ich habe eine Menge Respekt für die Entwickler auf allen Plattformen und ich kenne sehr viele von ihnen. Aber es ist gut, wenn wir etwas anderes als andere Plattformen machen.

Wir befinden uns nicht in dem Geschäft, in dem wir nur versuchen eine grüne Version der blauen oder roten Plattform eines anderen zu erschaffen. Das ist kein Beispiel an Kreativität, das ich in der Spieleindustrie sehen möchte.“

Auch interessant: Xbox Game Pass – Auch für PS5 und Switch? Phil Spencer im Interview

Letzten Endes sollten Xbox-Exklusivspiele auch eine andere Art an Spielerschaft ansprechen, als die Konkurrenzprodukte von Sony Interactive Entertainment und Nintendo. Inwiefern die Microsoft Studios diese Vorgabe umsetzen, werden wir in den nächsten Monaten und Jahren zu sehen bekommen. Eine starke Konkurrenz sollte immer auch für bessere Resultate sorgen.

Quelle: Gamesradar (via WCCFtech)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Xbox