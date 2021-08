Dead by Daylight: Findet diese Horror-Ikone den Weg ins Spiel?

Allem Anschein nach dürfen sich die Spieler von "Dead by Daylight" in Kürze über eine weitere Horror-Ikone freuen. Die Rede ist von Pinhead aus der legendären "Hellraiser"-Reihe.

Die Fans spekulieren über Pinhead als spielbaren Charakter.

In den vergangenen Monaten durfte sich die Community des asymmetrischen Multiplayer-Titels „Dead by Daylight“ über diverse Horror-Ikonen freuen.

Darunter bekannte Namen wie Jason Voorhees aus „Freitag der 13.“, Freddy Krueger aus „A Nightmare on Elm Street“ oder Ghostface aus der „Scream“-Reihe. Aktuellen Spekulationen zufolge steht der nächste namhafte Neuzugang bereits in den Startlöchern. Die Rede ist von Pinhead aus Clive Barkers „Hellraiser“-Reihe. Für die entsprechenden Spekulationen sorgte ein frisch veröffentlichter Teaser der Entwickler von Behaviour Interactive.

Konkrete Hinweise im Teaser?

Beim besagten Teaser handelt es sich um einen 16 Sekunden langen Clip, der einen simplen Kameraschwenk über einen alten Fernseher zeigt. Im Rahmen des kurzen Clips entdeckten die Spieler jedoch gleich mehrere Hinweise auf die „Hellraiser“-Reihe. Beispielsweise wird in dem Clip auf das Jahr 1987 verwiesen, in dem der erste „Hellraiser“-Film veröffentlicht wurde und für Furore sorgte.

Auch die flackernden Bilder erinnern an „Hellraiser“ – genau wie die Glocke, die in der Lore der Filmreihe eine Rolle spielt. Da eine offizielle Bestätigung beziehungsweise Ankündigung seitens Behaviour Interactive noch auf sich warten lässt, kann derzeit allerdings nur spekuliert werden, ob wir uns in der Tat auf Pinhead als spielbaren Charakter freuen dürfen.

Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

