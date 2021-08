Twisted Metal: Neues Spiel geplant? David Jaffe meldet sich zu Wort

David Jaffe wäre sehr betrübt, wenn Sony ein neues "Twisted Metal"-Spiel machen würde. Denn er wisse nichts von der Entwicklung und glaubt auch nicht so recht daran.

Kommt ein neues Twisted Metal?

Dass die „Twisted Metal“-Reihe wiederbelebt wird, verdeutlichte die Ankündigung der darauf aufbauenden TV-Serie. Doch befindet sich ebenfalls ein neues Spiel in der Pipeline? Nachdem in der Vergangenheit einschlägige Gerüchte die Runde machten, die auf eine Art Neuauflage hindeuteten, dämpfte David Jaffe, der an mehreren „Twisted Metal“-Projekten zum Teil federführend beteiligt war, die Erwartungen.

Der „God of War“-Schöpfer konnte die Gerüchte zwar nicht zweifelsfrei entkräften. Doch äußerte er seine Zweifel daran, dass ein neues Spiel in Arbeit sei. Zudem wäre er „sehr, sehr verletzt“, wenn Sony hinter seinem Rücken an einem solchen Projekt arbeiten würde.

„Ich glaube nicht, dass ich im Moment Sonys Lieblingsperson bin, nur wegen dieses Streams und allem anderen“, so Jaffe auf seinem Youtube-Kanal. „Aber wenn es wahr ist, wäre ich sehr, sehr verletzt, dass PlayStation mich nicht nach meinem Beitrag gefragt hat, oder schlimmstenfalls, mich zumindest wissen ließ, dass es passiert.“

Jaffe gut für die PR?

Jaffe wurde laut seiner Aussage „von diesen Leuten“ mit den Machern der Fernsehserie zusammengebracht. Und er könne sich nicht vorstellen, dass sie ihn bei einem neuen Spiel außen vor lassen würden. „Zumindest auf einer reinen PR-Ebene, damit sie sagen können, dass [ich] beteiligt war“, so Jaffe.

Auch habe er nichts gehört, weder offizielle Worte von Sony noch Dinge hinter den Kulissen: „Und ich höre eine Menge Dinge hinter den Kulissen, die ich nicht wissen soll. Man sollte meinen, ich hätte das gehört.“

Aber auch eine andere Sache lässt Jaffe glauben, dass Sony kein neues „Twisted Metal“ in der Pipeline hat. Er verwies auf die Resonanz auf das von Sony Anfang des Jahres veröffentlichte Auto-Kampfspiel „Destruction AllStars“.

„Ich glaube, Sony hat sich mit [Destruction AllStars] finanziell eine blutige Nase geholt. Daher glaube ich nicht, dass sie rumsitzen und sagen: ‚Lasst uns einen weiteren Autokampf-Titel ausprobieren… und lasst uns einen ausprobieren, der in der Vergangenheit nur in einem Territorium gut gelaufen ist‘. Das kann ich mir nicht vorstellen“, so Jaffe.

Seine abschließenden Worte: „Ich weiß eine Menge über die Fernsehserie. Wenn man mir Fragen zu den Gerüchten um die Twisted Metal TV-Serie stellen würde, könnte ich sagen: ‚Darüber kann ich wirklich nicht sprechen‘. Aber man würde wissen, dass ich davon weiß. Aber im Fall [des Spiels] werden sie es vielleicht machen, aber ich weiß nichts darüber.“

Was haltet ihr von einem neuen „Twisted Metal“-Spiel?

