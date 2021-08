Battlefield 2042: Gameplay-Videos und Probleme mit PS5-Build

"Battlefield 2042" kommt im Oktober auf den Markt.

Die Veröffentlichung von „Battlefield 2042“ nähert sich. Im Oktober soll der DICE-Shooter für Konsolen und PC auf den Markt gebracht werden. Im Vorfeld finden einige Tests statt, an denen zunächst ausgewählte Spieler teilnehmen können. Ein solcher Techniktest wurde vor einigen Tagen gestartet.

Falls ihr nicht zu den Auserwählten zählt, könnt ihr zumindest einen Blick auf Gameplay-Material werfen, das Einblicke in die jüngste Testphase von „Battlefield 2042“ gewährt. Entsprechende Clips seht ihr hier, hier, hier, hier und hier. Unzählige weitere Videos findet ihr auf Youtube.

Vermutlich werden die Gameplay-Videos in absehbarer Zeit wieder aus dem Netz verbannt. Denn die Teilnehmer am Playtest mussten ein NDA unterzeichnen. Also Resultat kann sich das Streaming und die Veröffentlichung von Ausschnitten aus der Testphase von „Battlefield 2042“ nachteilig auf die eigenen Kanäle auswirken.

Auch eine Sperre droht: „Wenn du gegen die Regeln verstößt, verlierst du den Zugang zum technischen Playtest, zu zukünftigen EA-Tests und möglicherweise auch den Zugang zu Battlefield 2042 selbst, wenn es veröffentlicht wird“, so EAs Lead Community Manager Adam Freeman. Dass derartige Hinweise wenig fruchten, verdeutlicht die schiere Masse an Gameplay-Videos, mit denen mittlerweile Youtube und Co geflutet wurden.

Den Plänen zufolge sollte der Techniktest auch auf der PS5 stattfinden. Doch daraus wurde nichts. Wie Freeman auf Twitter schrieb, wurde kurzfristig ein kritischer Fehler entdeckt. „Wir haben ein kritisches Problem mit unserem eingereichten Build auf PlayStation 5 identifiziert und die Leute darüber informiert, dass wir dieses Wochenende nicht auf PlayStation 5 testen werden.“

|2.1| Thanks to folks on PlayStation who initially signed up, keep an eye on the EA Playtesting website for any future playtests we might do.

We recruit all of our Testers from here, for all games across EA. So sign up!https://t.co/Fw5FuNduXa

— Freeman 🏳️‍🌈 (@PartWelsh) August 13, 2021