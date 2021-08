Splitgate: Wartezeiten beim Matchmaking sollen der Vergangenheit angehören

"Splitgate" ist aktuell in Form einer offenen Beta spielbar.

Nur kurz nach dem Start der offenen Beta von „Splitgate“ räumten die Entwickler von 1047 Games ein, dass sie vom Andrang der Spieler komplett überrascht wurden.

So erfreute sich „Splitgate“ so großer Beliebtheit, dass die Server immer wieder in die Knie gingen. Darüber hinaus sorgte der Andrang der Spieler für Wartezeiten beim Matchmaking, die sich mitunter auf mehr als eine Stunde belaufen konnten. Um dahingehend Abhilfe zu schaffen, arbeiteten die Macher von 1047 Games in den vergangenen Tagen fieberhaft an einem Ausbau der Server-Infrastruktur.

Wie 1047 Games in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, sind die Arbeiten am Ausbau der Server erst einmal abgeschlossen. Dank der zusätzlichen Kapazitäten sollen die Wartezeiten beim Matchmaking von „Splitgate“ endlich der Vergangenheit angehören. Anstatt über eine Stunde zu warten, soll euer Weg nun in Sekundenschnelle ins Spiel führen.

Zum Thema: Splitgate: Next-Gen-Upgrade für PS5 & Xbox Series X bestätigt

„Splitgate“ befindet sich weiterhin in der offenen Beta und versteht sich spielerisch als ein Multiplayer-Shooter, der Elemente aus bekannten Genre-Größen wie „Halo“ oder „Portal“ aufgreift. Eigenen Angaben zufolge verfolgen die Entwickler von 1047 Games bei den Arbeiten an „Splitgate“ das Ziel, eine unterhaltsame Hommage an Titel wie „Halo“, „Quake“ oder „Unreal Tournament“ abzuliefern.

„Splitgate“ wird für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One erscheinen und zu einem späteren Zeitpunkt zudem für die PlayStation 5 beziehungsweise die Xbox Series X/S optimiert.

We’re very happy to be using this account less 😄

Everything stable with no queue!👏

Get in there!

— Splitgate Status (@SplitgateStatus) August 16, 2021