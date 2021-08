Street Fighter 5: Der Neuzugang Akira Kazama im Trailer vorgestellt

Am heutigen Montag wird die "Street Fighter 5: Champion Edition" mit gleich zwei neuen Charakteren bedacht. Passend dazu zeigt sich der Neuzugang Akira Kazama in einem frisch veröffentlichten Trailer.

"Street Fighter 5" wird heute mit neuen Charakteren versehen.

Im Laufe des heutigen Tages dürfen sich die Spieler der „Street Fighter 5: Champion Edition“ über zwei neue Download-Charaktere freuen.

Zum einen haben wir es hier mit Oro zu tun, der sich vor wenigen Tagen bereits in einem offiziellen Gameplay-Trailer zeigte. Nummer Zwei im Bunde ist Akira Kazama, die dem einen oder anderen unter euch dank „Rival Schools“ ein Begriff sein dürfte. Auch Akira Kazama wird vor dem Release des entsprechenden DLCs in Form eines Trailers präsentiert.

Mit spektakulären Luft-Combos zum Sieg

„Akira wird in Street Fighter 5 einige Elemente ihres Rival Schools-Stils beibehalten, wie zum Beispiel ihre Fähigkeit, auffällige Luftkombos auszuführen! Außerdem hat ihr älterer Bruder Daigo einen Auftritt als einer ihrer V-Trigger, was die Stimmung des klassischen Rival Schools-Gameplays zurückbringt“, heißt es in der offiziellen Beschreibung von Akira Kazama.

Zum Thema: Street Fighter 5: Kommendes Update inkl. Oro und Akira angekündigt – Letzter DLC-Charakter Luke enthüllt

Bei der „Street Fighter 5: Champion Edition“ handelt es sich um die letzte Version des ursprünglich im Jahr 2016 für den PC und die PlayStation 4 veröffentlichten Fighting-Titels. Der finale Download-Charakter, der das Roster von „Street Fighter 5“ erweitern wird, trägt den Namen Luke und wird aller Voraussicht nach im November dieses Jahres erscheinen.

