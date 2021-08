Abandoned: Kein Horrorspiel, kein Silent Hill und kein Hideo Kojima

Auch wenn die Gerüchte schon mehrfach dementiert wurden, halten sie sich hartnäckig. "Abandoned" hat nichts mit "Silent Hill" und Hideo Kojima zu tun, versichert Hasan Kahraman. Doch was erwartet die Spieler mit dem Titel?

Bald soll ein spielbarer Prolog veröffentlicht werden.

Blue Box arbeitet seit einiger Zeit an „Abandoned“, das in den vergangenen Wochen für viele offene Fragen und noch mehr wilde Gerüchte und Spekulationen sorgte. In die Schlagzeilen kam der Titel zuletzt aufgrund einer enttäuschenden App, die nicht nur für technische Probleme sorgte, sondern zunächst auch keinen nennenswerten Nutzen hat. Vor einigen Tagen tauchte dort mit Verzögerung ein vier Sekunden langer Teaser auf, der schon zuvor im Internet zu sehen war.

Aber auch die restlichen Geschichten rund um „Abandoned“ sind recht kurios. So kam mehrfach das Gerücht auf, dass Hideo Kojima an der Entwicklung beteiligt ist und die Spieler möglicherweise ein neues „Silent Hill“ erwartet. Die Redakteure von NME hatten inzwischen die Möglichkeit, einige Worte mit dem Schöpfer Hasan Kahraman zu wechseln. Zum Vorschein kamen Details, die den Gerüchten widersprechen.

Shooter-Survival mit ein wenig Horror

Laut Kahraman handelt es sich bei „Abandoned“ um ein Shooter/Survival-Spiel, das mit einigen Horror-Elementen bestückt ist. Ein wirkliches Horrorspiel sei es aber nicht. „Es ist nicht das, was die Leute denken – dass es ein Silent Hill ist“, so Kahraman. NME konnte laut der eigenen Aussage einen Blick auf „Abandoned“ werfen. Die Publikation bestätigte daraufhin, dass euch weder ein „Silent Hill“ noch ein „Metal Gear“ erwartet.

Zudem wurde während der Entwicklung am Konzept geschraubt. Verzichtet wird demnach auf eine komplett offene Welt: „Zuerst sagten wir, es würde ein Open-World-Spiel werden“, so Kahraman. „Aber mit der hochwertigen Grafik, die wir jetzt haben, mussten wir das opfern. Es ist nicht mehr wirklich eine offene Welt – es ist eine lineare Geschichte.“

Schon im Zuge der Ankündigung ließ sich dementnehmen, dass „Abandoned“ der Geschichte von Jason Longfield folgt, der in einem seltsamen Wald erwacht. Weitere Einzelheiten deuteten zunächst darauf hin, dass euch mit dem Titel ein Survival-Horror erwartet. Das tatsächliche Konzept weicht von diesem Genre allerdings ab.

Eure Aktivitäten sollen in „Abandoned“ Auswirkungen auf den Spielcharakter haben. Wenn ihr beispielsweise sprintet, gerät Jason außer Atem. Wenn der Protagonist Angst hat, wird er nervös, was ebenfalls Auswirkungen haben soll. Von Horror-Elementen sei hingegen nicht viel zu sehen. Jedenfalls nicht in dem Maße wie bei „Silent Hill“ oder „Alan Wake“.

Und auch auf Hideo Kojima kam Kahraman zu sprechen. Er besteht darauf, dass der „Death Stranding“-Schöpfer nicht an „Abandoned“ beteiligt ist. „Nein“, so seine Worte, als er direkt gefragt wurde. „Nein, absolut nicht.“

Cinematic Trailer und Prolog kommen

Wie geht es jetzt weiter? Laut Kahraman erscheinen bald ein Cinematic Trailer und ein spielbarer Prolog. Verzögerungen werden allerdings nicht ausgeschlossen.

„Der Cinematic Trailer wird sehr bald kommen… wirklich bald“, so Kahraman. „Zuerst wollten wir ihn auf der Gamescom vorstellen, aber wir müssen einfach sehen, ob wir das schaffen. Die Gamescom ist in etwa einer Woche? Wir wollen nicht die gleichen Fehler machen – wir wollen kein Datum ankündigen und es dann wieder sehr eng für uns machen.“

Der spielbare Prolog soll wiederum kurz nach der Cinematic-Enthüllung erscheinen. Während der Termin noch aussteht, bleibt zu hoffen, dass die Verschwörungstheorien damit ein Ende nehmen.

