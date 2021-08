NHL 22: Trailer-Premiere und Details in dieser Woche

Electronic Arts hat mitgeteilt, dass "NHL 22" in dieser Woche offiziell enthüllt wird. Das passiert am 19. August 2021 um 17 Uhr.

Am Donnerstag kommt es nicht nur zur Enthüllung von „Call of Duty Vanguard“. Auch EA Sports möchte sich mit einer Präsentation zu Wort melden. Vorgestellt wird die Hockeysimulation „NHL 22“ unter anderem mit einem Enthüllungstrailer.

Techniktest Ende August

Falls ihr an „NHL 22“ interessiert seid, dann haltet am Donnerstag die Augen und Ohren offen. Enthüllt werden soll das Spiel samt Trailer am 19. August 2021 um 17 Uhr unserer Zeit. Neben dem Videomaterial könnt ihr einige neue Details zum neuen Hockeyspiel erwarten.

Schon jetzt steht fest, dass Ende August 2021 ein erster Techniktest zu „NHL 22“ stattfinden wird. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich auf der offiziellen Seite anmelden. EA Sports verwies darauf, dass die Plätze begrenzt sind. Zudem muss beachtet werden, dass weder Videos, Mitschnitte noch Screenshots weitergegeben werden dürfen. Auch das Streaming der Spielszenen ist untersagt.

Letztendlich verfolgt das Entwicklerteam das Ziel, ein ausgereiftes Spiel auf den Markt zu bringen: „Wir haben hart an NHL 22 gearbeitet und wollen ein bestmögliches Spielerlebnis gewährleisten, wenn das Spiel erscheint. Dazu brauchen wir deine Hilfe“, so die Macher im Rahmen der Ankündigung der Testphase.

„NHL 22“ wird in diesem Jahr für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt gebracht. Der Release-Termin wurde noch nicht genannt. Allerdings dürfte die entsprechende Ankündigung am Donnerstag erfolgen. In der Zwischenzeit könnt ihr unsere noch recht knapp gefüllte Übersicht zu „NHL 22“ bookmarken.

