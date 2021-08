Tales of Arise: Demo erscheint morgen – Japanischer Spot zum nahenden Release

In wenigen Wochen erscheint das Rollenspiel "Tales of Arise" für die Konsolen und den PC. Passend dazu wird das neuste Werk aus dem Hause Bandai Namco Entertainment in einem japanischen Spot beworben.

"Tales of Arise" erscheint im September 2021.

Mit „Tales of Arise“ erscheint in wenigen Wochen der neueste Ableger der langlebigen Rollenspielserie aus dem Hause Bandai Namco Entertainment.

Passend zum nahenden Release veröffentlichte der Publisher den offiziellen Spot, mit dem „Tales of Arise“ in Japan beworben wird. Zu sehen sind unter anderem die Protagonisten des Rollenspiels. In Europa wird „Tales of Arise“ ab dem 10. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erscheinen.

Vor dem Kauf zunächst Probe spielen

Offiziellen Angaben zufolge wird „Tales of Arise“ nicht nur mit einer spannenden Geschichte punkten. Darüber hinaus soll die Reihe technisch endlich den lange benötigten Schritt nach vorne machen und auf Basis der Unreal Engine 4 eine beeindruckende und abwechslungsreiche Grafik bieten. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, wird mit einer kostenlosen Demo bedacht.

Zum Thema: Tales of Arise: Eine in sich geschlossene Geschichte – Keine Vorkenntnisse nötig

Diese wird am morgigen Mittwoch, den 18. August 2021 für die PlayStation- und Xbox-Systeme erscheinen. „Diese Geschichte folgt dem Kampf zur Befreiung der Dahnäer von ihrem Schicksal und wird durch die Augen von Alphen, einem maskierten Dahnäer, der für die Befreiung seines Volkes kämpft und Shionne, einem Mädchen aus Rena erlebt, das auf der Flucht vor ihren Landsleuten ist. Auf ihrer Reise werden sie von verschiedenen Charakteren, wie Rinwell und Law, begleitet, die ihnen in ihrem Kampf für die Freiheit helfen“, heißt es zur Geschichte des Rollenspiels.

