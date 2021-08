The Last of Us Part 2: Dataminer entdeckt Hinweise auf einen Battle-Royal-Modus

Könnten die Entwickler von Naughty Dog an einem Battle-Royal-Modus beziehungsweise einem entsprechenden Titel in der Welt von "The Last of Us: Part 2" arbeiten? Auf die entsprechenden Hinweise wollen Dataminer in den Daten des Spiels gestoßen sein.

"The Last of Us: Part 2": Arbeitet Naughty Dog an einem Battle-Royal-Modus?

Bekanntermaßen entschlossen sich die Verantwortlichen von Naughty Dog seinerzeit dazu, die Arbeiten an der Mehrspieler-Komponente von „The Last of Us: Part 2“ erst einmal auf Eis zu legen, um sich voll und ganz auf die Kampagne konzentrieren zu können.

Weiter hieß es seinerzeit, dass der Multiplayer in Form eines separaten Projekts erscheinen könnte, dass zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. Während sich die Entwickler von Naughty Dog in den vergangenen Monaten in Schweigen hüllten, möchte die Gerüchteküche bereits mehr wissen und berichtet aktuell über einen möglichen Battle-Royal-Modus beziehungsweise einen entsprechenden Titel in der Welt von „The Last of Us: Part 2“.

Deutet eine große Karte auf einen Battle-Royal-Modus hin?

Für die aktuellen Gerüchte verantwortlich ist der Dataminer „Speclizer“, der im Quellcode von „The Last of Us: Part 2“ auf Hinweise auf einen Battle-Royal-Modus gestoßen sein möchte. Wie „Speclizer“ angibt, entdeckte er in den Dateien des Spiels eine Karte, die recht groß ausfällt und bekannte Schauplätze wie den Adler Park, Camallito und Port of Camallito umfasst. Hinzukommen Areale wie eine Tankstelle, ein Naturkundemuseum, ein Anwesen oder ein Motel.

Zum Thema: The Last of Us: Diese Details habt ihr womöglich nie bemerkt

Damit ist es hinsichtlich der Hinweise aber noch nicht getan. So sollen nämlich nicht nur die Größe der Karte an sich und ihre Orte auf Battle-Royal-Gefechte hindeuten. Darüber hinaus gibt der Dataminer an, dass sich in den Multiplayer-Dateien weitere Battle-Royal-Elemente wie ein Kompass, eine Anzeige der Spieleranzahl oder ein Emote-Rad befinden.

Da sich die Macher von Naughty Dog zu den aktuellen Gerüchten bisher nicht äußern wollten, bleibt vorerst jedoch abzuwarten, ob wir es hier nicht mit Dateien zu tun haben, die mittlerweile veraltet sind und folgerichtig nicht mehr genutzt werden. In den Sternen steht zudem, wann im Endeffekt mit weiteren Details beziehungsweise der offiziellen Enthüllung der Multiplayer-Komponente von „The Last of Us: Part 2“ zu rechnen ist.

