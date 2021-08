Aeon Must Die: Trotz aller Kontroversen – Trailer bestätigt Release in diesem Jahr

Im vergangenen Jahr machte der Action-Titel "Aeon Must Die" vor allem mit Kontroversen und harschen Vorwürfen des verantwortlichen Entwicklerteams von sich reden. Trotz allem soll "Aeon Must Die" wie geplant 2021 erscheinen. Dies stellte der Publisher Focus Home Interactive heute klar.

"Aeon Must Die" erscheint 2021.

Im vergangenen Jahr kündigte der Publisher Focus Home Interactive den Action-Titel „Aeon Must Die“ für die Konsolen und den PC an.

Nur kurz nach der Veröffentlichung des ersten Trailers trat das Spiel jedoch in den Hintergrund, da sich mehrere Entwickler dazu entschlossen, das verantwortliche Entwicklerstudio Limestone Games zu verlassen. Die von den Betroffenen formulierten Vorwürfen reichten vom Diebstahl geistigen Eigentums, über nicht bezahlte Überstunden bis hin zu Belästigung und Machtmissbrauch. Focus Home Interactive versprach seinerzeit, den Vorwürfen nachzugehen.

Offizielle Stellungnahmen stehen weiter aus

Ob und in wie weit dies geschehen ist, ist weiter unklar, da sich Focus Home Interactive zu den 2020 erhobenen Vorwürfen und möglichen Gegenmaßnahmen bis heute nicht äußern wollte. Stattdessen ging der Publisher zum Tagesgeschäft über und gab heute bekannt, dass „Aeon Must Die“ aller Kontroversen zum Trotz wie geplant in diesem Jahr für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht wird.

Zum Thema: Aeon Must Die: Ankündigung von schwerwiegenden Anschuldigungen überschattet

Passend zu dieser Ankündigung zeigt sich „Aeon Must Die“ heute in einem neuen Trailer. Spielerisch soll der Titel vor allem mit seiner überzogenen Action, der innovativen künstlichen Intelligenz und seinen taktischen Kämpfen punkten.

Anbei der neueste Trailer zu „Aeon Must Die“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Aeon Must Die