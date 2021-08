Call of Duty Black Ops Cold War: Verbesserungen am Double Agent-Modus und weitere Anpassungen im neuen Update

Mit einem neuen Update hat Treyarch einige Verbesserungen an "Call of Duty: Black Ops Cold War" vorgenommen. Die offiziellen Patchnotes wurden ebenfalls bereitgestellt.

Nachdem Ende der vergangenen Woche die fünfte Season des First-Person-Shooters „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht wurde, haben die zuständigen Entwickler von Treyarch am gestrigen Abend einen neuen Patch veröffentlicht, der einige weitere Anpassungen und Fehlerbehebungen vornimmt.

Weitere Anpassungen und eine neue Waffe

Unter anderem hat man die Waffenbalance bei den Sturmgewehren angepasst, indem die Kugelgeschwindigkeit durch den Agency-Schalldämpfer nur noch um 15 Prozent reduziert werden soll. Bisher lag die Strafe bei 30 Prozent. Zudem hat man im Create-a-Class die Custom Mods für Raketenwerfer, Spezialwaffen und Nahkampfwaffen hinzugefügt.

Im Multiplayer hat man die Stabilität im Zusammenhang mit dem Double Agent-Modus verbessert. Auch im Zombies-Modus wurde die Stabilität bezüglich des Death Perception-Perks, der Outbreak-Weltereignisse, den Outbreak-Sprungpads und den Disciple-Gegnern angepasst. Des Weiteren hat man auch Änderungen an Outbreak und der Ausrüstung vorgenommen. Die konkreten Änderungen kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken.

Außerdem wird heute mit der Marshal eine neue Waffe ins Spiel gebracht. Die Spieler können sich diesen Hybriden aus Schrotflinte und Pistole über eine Ingame-Herausforderung oder ein Store-Bundle freischalten. Die Marshal kann die Gegner im Übrigen in Brand stecken.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist seit November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. In Kürze soll auch der neueste Ableger „Call of Duty: Vanguard“ offiziell enthüllt werden.

