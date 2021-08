Call of Duty Vanguard: Kampagne soll auf PS5 „wunderschön“ aussehen

"Call of Duty Vanguard" kommt wahrscheinlich im November auf den Markt.

Nach vorangegangenen Gerüchten und Leaks hat Activision die Existenz von „Call of Duty Vanguard“ bestätigt. Die Enthüllung des neuen Shooters mit einem Setting im Zweiten Weltkrieg wird am morgigen Donnerstag ab 19:30 Uhr unserer Zeit in „Warzone“ erfolgen.

Im Vorfeld versucht der Insider Tom Henderson, die Vorfreude der Fans zu steigern. Er behauptet, eine Kampagnenmission – die scheinbar in der Nacht während der D-Day-Landung angesiedelt ist – auf der PS5 gesehen zu haben. Und das optische Erscheinungsbild konnte ihn offenbar überzeugen.

I’ve just watched a campaign mission of #Vanguard on the PS5 – And it’s probably one of the best-looking games on current-gen consoles.

It’s a bold statement to make, but it looks beautiful.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021