Life is Strange True Colors: Reichlich Gameplay aus dem Plattenladen

Der Launch erfolgt im September - diesmal in einem Stück.

Square Enix gewährt mit einem rund 13 Minuten langen Gameplay-Video einen Blick in das kommende „Life is Strange: True Colors“. Gezeigt wird, wie die Protagonistin Alex Chen den örtlichen Plattenladen in Haven Springs erkundet. Dabei trifft sie auf zwei neue Bekanntschaften.

Alex muss ihre Kraft akzeptieren

„Life is Strange: True Colors“ wird von Deck Nine Games entwickelt, das sich bereits für „Life is Strange: Before the Storm“ verantwortlich zeichnete. Ebenfalls beteiligt sind die Square Enix External Studios.

Das neue Spiel versetzt euch in ein Szenario, in dem Alex die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren, seit längerer Zeit unterdrückt. Doch als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren und die düsteren Geheimnisse der Stadt zu ergründen.

„Life is Strange: True Colors“ wird – im Gegensatz zu den Vorgängern – als komplettes Spiel veröffentlicht, sowohl als Box-Edition als auch digital. Angeboten werden drei Editions: Standard Edition, Deluxe Edition und Ultimate Edition. Die zuerst genannte Fassung kann wahlweise als Diskversion erworben werden.

„Life is Strange: True Colors“ erscheint am 10. September 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC (Steam und Windows Store) und Google Stadia. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt die Switch-Version. Einstellen könnt ihr euch diesmal auf eine deutsche Sprachausgabe. Nachfolgend das anfangs erwähnte Gameplay-Video:

